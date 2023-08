Telus: w czasie wojny żywność to amunicja

- Ostatnie dwa lata bardziej uwypukliły to, że musimy rozmawiać o bezpieczeństwie żywnościowym - zaznacza minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Telus podczas podsumowania Forum wGospodarce 2023

W maju 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła swoją strategię „Od pola do stołu” jako jedno z kluczowych działań w ramach europejskiego zielonego ładu

Strategia ma przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., a jednocześnie zmienić obecny unijny system żywnościowy w model zrównoważony. Jak wzmocnić odporność branży żywnościowej na kryzysy i zapewnić zdrową i przystępną cenowo żywność? Odpowiadał na to minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Telus

Zawsze podkreślam, że bezpieczeństwo żywnościowe to jeden z najważniejszych elementów. Ostatnie dwa lata bardziej uwypukliły to, że musimy rozmawiać o bezpieczeństwie żywnościowym. Tworzyć je, jeżeli myślimy o bezpieczeństwie Polaków. Trzeba je zabezpieczyć. Jest wiele przykładów krajów, które o to dbają nawet kosztem wielkich pieniędzy budżetowych. Oczywiście, że ostatnie półtora roku to wojna na Ukrainie i związana z tym destabilizacja rynków spożywczych - mówił minister Telus.

To trzeba odbudować

Minister mówił także o filarach, na które należy niedługo postawić.

W Polsce o cenach owoców jagodowych decydują cztery zagraniczne koncerny. Musimy z powrotem postawić małe przetwórnie. (…) To jest właśnie skracanie drogi od pola do stołu. Rolnik powinien mieć własne przetwórnie - przekonywał minister. Druga rzecz bardzo ważna do odbudowy to hodowle. Musimy odbudować hodowle. Teraz 80 procent prosiąt sprowadzanych jest z zagranicy. Hodowla w Polsce jest zbudowana obecnie na nie polskim fundamencie. Musimy ją też odbudować - dodał. Trzecia rzecz to rolnictwo precyzyjne. Korzystające szeroko z innowacji. Musimy w ten sposób na tych filarach postawić polskie rolnictwo. Dziś musimy gasić pożary, a to element wojny dziś, ale też musimy patrzeć w przyszłość. Dziś to co z budżetu państwa idzie na rolnictwo to nie rozdawnictwo jak mówi większość komentatorów. To właśnie inwestycja w bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Takie polskie rolnictwo to przyszłość - twierdził.

Podkreślał, iż ważne jest kreowanie programów, które myślą o przyszłości polskiego rolnictwa. Że środki, które płyną na rolnictwo z budżetu państwa to nie jest żadne rozdawnictwo.

