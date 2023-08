MRiT. Wspaniałe wieści dla mieszkających w blokach

Właściciele fotowoltaiki na budynkach wielorodzinnych za nadwyżkę wyprodukowanej energii będą mogli otrzymać pieniądze, a nie tylko redukcję należności na rachunku za prąd - poinformował PAP minister Rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwróciło uwagę, że promująca wykorzystanie OZE w blokach i wprowadzająca instytucję tzw. prosumenta lokatorskiego nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii została podpisana przez Prezydenta daje wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym i TBS-om możliwość zarabiania na sprzedaży nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej.

Instytucja prosumenta lokatorskiego to kolejna nasza zachęta do montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych. Dzięki temu właściciel paneli, np. spółdzielnia mieszkaniowa, za nadwyżkę wyprodukowanej energii będzie mogła otrzymać pieniądze, a nie tylko redukcję należności na rachunku za prąd - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wskazał, że zarobione w ten sposób fundusze można przeznaczyć na statutową działalność i obniżyć przez to koszty własne, a to może zaowocować np. obniżeniem czynszu dla lokatorów lub dodatkowym zasileniem funduszu remontowego.

Produkcja prądu w miastach, w bezpośrednim sąsiedztwie jej konsumentów, korzystnie wpływa również na bilans energetyczny i obciążenie sieci przesyłowych. Oprócz kwestii finansowej nasze rozwiązanie ma także bardzo istotny aspekt klimatyczny – więcej energii z OZE to mniejsza emisja CO2 wynikająca ze spalania kopalin – dodał szef MRiT.