Holland chce odebrania mężczyznom praw wyborczych

Agnieszka Holland podtrzymała swój pomysł sprzed kilku lat

Chodzi o wywiad reżyserki z 2019 roku dla „Wysokich Obcasów”. Zasugerowała wtedy, iż… należałoby w Polsce odebrać prawa wyborcze mężczyznom.

Okazuje się, że po takim czasie Holland nadal trzyma się tego pomysłu. Przyznała to podczas Campusu Polska.

To był bardzo kontrowersyjny pomysł, zgadzam się, ale jakże inspirujący. To nie jest tak, że chciałabym wam to koledzy odebrać na wieczność albo na stulecia czy tysiąclecia – jak to się stało z prawami wyborczymi kobiet, w końcu mamy je od bardzo niedawna. Tak, odebrałabym mężczyznom prawa wyborcze na 12 lat, czyli na trzy kadencje parlamentu.