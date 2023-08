Mieszkania bez PCC - Podsumowanie

Koszt likwidacji podatku PCC od zakupu pierwszego mieszkania na rynku wtórnym to 200-300 mln zł, w zależności od tego, jakim będzie cieszyło się to rozwiązanie zainteresowaniem - wskazał w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Rocznie może z niego skorzystać 30 tys. osób - dodał.

Dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla tych, którzy planują zakup pierwszego mieszkania z rynku wtórnego. To pierwszy dzień, w którym nie obowiązuje podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) przy zakupie pierwszego mieszkania - poinformował w czwartek minister Buda. Przypomniał, że dotyczy to rynku wtórnego; na rynku pierwotnym tego podatku już wcześniej nie było.

Szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii ocenił, że likwidacja tego podatku oznacza realną korzyść dla kupujących mieszkanie - w zależności od wartości nieruchomości, od kilku do kilkunastu tys. zł. Waldemar Buda przedstawił wyliczenia, z których wynika, że przy zakupie mieszkania o wartości 500 tys. zł, kupujący zaoszczędzi 10 tys. zł, a przy wartości 700 tys. zł - 14 tys. zł

Jak mówił, rozwiązanie to dotyczy nie tylko tych, którzy będą korzystali z bezpiecznego kredytu 2 proc., ale wszystkich, którzy kupują pierwsze mieszkanie czy kupują droższe, ponad limity programu, lub mają więcej niż 45 lat. Jego zdaniem takich osób może być w ciągu roku nawet 30 tys.

Koszt takiego rozwiązania i zniesienia podatku to jest mniej więcej 200-300 mln zł, w zależności od tego, jakim będzie cieszyło się to zainteresowaniem - poinformował Buda. Pamiętajmy, żeby przypomnieć notariuszowi o tym, że kupujemy pierwsze mieszkanie”. „Teraz notariusz musi wykonać pracę: sprawdzić okoliczności. Jeżeli kupujący jest osobą, która nabyła pierwsze mieszkanie i ma mniej niż 50 proc. udziałów w nieruchomości nabytej w spadku, to będzie mógł korzystać z tego rozwiązania - stwierdził Buda. Chcemy zrobić wszystko co możliwe, żeby dostępność mieszkań dla młodych była jak największa - podkreślił.

Ministerstwo Finansów wskazało w środę, że zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych będzie sprzedaż, której przedmiotem jest: prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Zwolnienie będzie przysługiwać, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, a żadnej z nich w dniu zakupu prawa do mieszkania lub domu nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach.

Wyjątek dotyczy osób, które w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiadają lub przed tym dniem posiadały udział w takich prawach, ale nie przekracza lub nie przekraczał on 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia. Te osoby mogą skorzystać ze zwolnienia - poinformowało MF.

Ministerstwo podkreśliło, że zwolnienie wejdzie w życie 31 sierpnia 2023 r. i nie obejmie sprzedaży dokonanych przed tym dniem.

Przyznał, że jest też „druga strona medalu”. Dodał, że chodzi o 6-procentowy podatek dla tych, którzy spekulują na rynku nieruchomości, „dla tych, którzy skupują nieruchomości i sprzedają je natychmiast”. Jak mówił, dotyczy to osób, które chcą kupować mieszkania pakietowo w jednej nieruchomości; jeżeli „przekroczą liczbę 6 mieszkań w jednej inwestycji, będzie trzeba uiścić podatek 6 proc.”. Wyjaśnił, że chodzi o to, by ten „proceder ograniczyć, by tych mieszkań dla Jana Kowalskiego, dla rodzin było więcej”. Przypomniał, że rozwiązanie to będzie obowiązywało od początku 2024 r.

pap, jb