Duże zmiany dla klientów banków

Od piątku można już legitymować się mDowodem w bankach i innych instytucjach finansowych - powiedział PAP pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. aplikacji mObywatel Michał Kalinowski. Dodał, że do tej pory wydano ponad 3 mln elektronicznych dokumentów tożsamości - mDowodów.

W piątek został wprowadzony obowiązek respektowania mDowodu w aplikacji mObywatel przez banki. O wprowadzenie okresu przejściowego, który pozwoliłby na wprowadzenie odpowiednich procedur i narzędzi apelowały instytucje finansowe.

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. aplikacji mObywatel Michał Kalinowski przypomniał w rozmowie z PAP, że już od 14 lipca wszystkie instytucje z wyjątkiem instytucji finansowych miały obowiązek akceptowania mDowodu.

Okres vacatio legis dla instytucji finansowych został wydłużony po to, żeby mogły się one dostosować, m.in., aby mogły się zintegrować z naszym systemem w celu weryfikacji - powiedział Kalinowski. Obowiązek respektowania mDowodu w aplikacji mObywatel przez instytucje finansowe oznacza, że każdy obywatel, który przyjdzie do takiej placówki, czy to firmy ubezpieczeniowej, czy banku, będzie mógł się wylegitymować mDowodem, czyli nie dojdzie do sytuacji, że ktoś nie będzie się mógł wylegitymować, bo np. zapomniał dowodu plastikowego - zaznaczył.

Dodał, że nie powinno dochodzić do sytuacji, że banki będą odmawiać uznania mDowodu.

Jako Ministerstwo Cyfryzacji przez wiele miesięcy prowadziliśmy działania edukacyjne wspólnie ze Związkiem Banków Polskich i większością zrzeszeń przedsiębiorców. Jeśli będziemy słyszeć o sytuacjach, że dane instytucje z jakiegoś powodu nie akceptują takiego dokumentu, w pierwszej kolejności będziemy prowadzili działania edukacyjne mające na celu zachęcenie do tego, żeby dokument był akceptowany - mówił.

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. aplikacji mObywatel przekazał, że resort udostępnił bezpłatne narzędzie webowe, które umożliwia weryfikację mDowodu innej osoby. Osoba, której dokument jest weryfikowany, powinna korzystać z aplikacji mObywatel w wersji 4.15 lub nowszej.

Dzięki temu każdy pracownik obsługujący klienta może, na swoim komputerze otworzyć stronę https://weryfikator.mobywatel.gov.pl/, na której wyświetli się QR kod. Klient skanuje QR kod a pracownik dostaje wynik weryfikacji.

Przypomniał, że we wrześniu planowany jest start kampanii informacyjnej o produktach z aplikacji mObywatel, w tym o mDowodzie.

Kampania na wrzesień jest nadal aktualna - powiedział. Przedstawione zostaną m.in. nowe usługi obecne w aplikacji.

Poinformował, że do tej pory wydano ponad 3 mln nowych elektronicznych dokumentów tożsamości - mDowodów.

Od 14 lipca, gdy weszła w życie ustawa o mObywatelu, działa nowa wersja aplikacji. W mObywatelu 2.0 pojawiają się kolejne funkcje i usługi. Jedną z nich jest dokument tożsamości - mDowód. Można się nim posługiwać na terenie całego kraju. Wyjątkiem jest wyjazd za granicę i wnioskowanie o tradycyjny dowód osobisty. Do 31 sierpnia z mDowodu nie można było skorzystać w banku. Obowiązek respektowania mDowodu banki mają od 1 września.

Innymi usługami dostępnymi w mObywatelu są m.in. możliwość zgłoszenia naruszeń środowiskowych. W lipcu wprowadzono funkcję Bezpieczny Autobus, która pozwala sprawdzić, czy autobus, którym będziemy podróżować, ma ważne badania techniczne i polisę OC oraz czy jest zarejestrowany.

Usługa dotyczy autobusów miejskich, wycieczkowych i wszystkich, które są w polskiej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czyli tych, które mają polskie numery rejestracyjne.

Jedną z nowych funkcji jest również tymczasowe prawo jazdy. Usługę tę do mObywatela wprowadzano stopniowo w pierwszej połowie sierpnia. Tymczasowe prawo jazdy umożliwia kierowcom poruszanie się pojazdem zaraz po egzaminie do czasu odebrania plastikowego dokumentu.

Tymczasowe prawo jazdy to dokument cyfrowy, który jest ważny 30 dni od zaliczenia egzaminu. Daje możliwość kierowania pojazdami dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Jest zatem przeznaczony dla początkujących kierowców, a także dla tych, którzy poszerzyli swoje uprawnienia.

W przyszłości mObywatel ma m.in. wysyłać powiadomienia o otrzymaniu zwrotu podatku, dofinansowaniu z gminy, czy decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola. Poinformuje także o zbliżającym się terminie ważności dokumentów, takich jak dowód osobisty i paszport.

Aplikacja ma być zintegrowana z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Rejestrem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rejestrem Komorników i Notariuszy.

Aplikacja mObywatel dostępna jest w sklepach Google Play oraz App Store.

pap, jb