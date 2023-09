Tym razem gaz tanieje, a ropa drożeje

Gaz ziemny w hubie TTF staniał, za to ropa nieco podrożała

W poniedziałek po godzinie 17.20 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach październikowych staniał o 5,69 proc., do 33,59 euro za MWh. Spadły też jego notowania w kontraktach listopadowych o 3,61 proc. do 44,07 euro za MWh.

W poniedziałek ok. godz. 9.50 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na październik drożał o 1,36 proc., do 36,1 euro za MWh, a w kontraktach na listopad o 1,62 proc., do 46,47 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

Baryłka ropy Brent podrożała do 88,94 dol., WTI do 85,90 dol.

W poniedziałek po godz. 17.10 notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie wzrosły o 0,44 proc., do 88,94 dol., a amerykańska WTI na giełdzie w Nowym Jorku zdrożała o 0,41 proc., do 85,90 dol.

W poniedziałek ok. godz. 8.25 notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie spadły o 0,12 proc., do 88,44 dol., a amerykańskiej WTI na giełdzie w Nowym Jorku obniżyły się o 0,08 proc., do 85,48 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

PAP, mw

