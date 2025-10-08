Złoto w górę o 54 proc.! Rekord, który zmienia rynek

Złoto przekroczyło właśnie kolejną, okrągłą barierę, a więc 4000 dolarów za uncję. Od początku roku zdrożało już o niemal 54 proc., stając się jednym z najlepszych aktywów na rynku.

Czynniki stojące za tym ruchem są od dłuższego czasu niezmienne, a więc gigantyczne zadłużenie Stanów Zjednoczonych, odchodzenie od dolara przez kraje Wschodu i globalnego Południa czy wzrost napięć geopolitycznych. W żadnym z tych przypadków nie można powiedzieć, że te czynniki słabną – podkreśla Tomasz Gessner, główny analityk Tavex.

Ponadto od początku tego tygodnia dochodzą jeszcze informacje z Japonii, gdzie zobaczymy pierwszą kobietę-premiera w Japonii, a inwestorzy od razu zwrócili uwagę na jej bardzo luźne podejście do polityki fiskalnej i monetarnej. Innymi słowy Japonia, która w ostatnich kwartałach próbowała zacieśniać politykę monetarną przez skromne podwyżki stóp procentowych i próby odwracania prowadzonego przez Bank Japonii skupu aktywów, teraz może zacząć ponownie dostarczać rynkom płynności, co pozytywnie wpływa na aktywa ryzykowne, ale i te zabezpieczające przed psuciem pieniądza, a więc złoto.

Materiały prasowe Tavex, sek

