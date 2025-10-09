Kostka masła aż trzy razy tańsza

Ceny masła spadły do poziomów niewidzianych od miesięcy. W wielu sklepach dwustugramową kostkę można już kupić nawet za mniej niż 4 złote, choć jeszcze późną wiosną i latem kosztowała ona od 9 do 11 złotych.

Na tak drastyczne obniżki wpływają m.in. promocje oraz niekończąca się wojna cenowa między sieciami dyskontowymi. Sklepy tego typu rywalizują o zachowanie opinii „najtańszych”, oferują więc produkty pierwszej potrzeby w rekordowo niskich cenach. A jednym z tego typu artykułów jest właśnie masło.

Do końca roku masło może jeszcze potanieć

Ekonomiści – choć przewidują dalsze spadki cen – wskazują jednocześnie, że nie chodzi wyłącznie o efekt działań handlowych. Dowodzą, że nadpodaż mleka na światowych rynkach, spadek popytu i sezonowy wzrost dostępności śmietany ciągną w dół ceny surowca. Ekonomiści z Credit Agricole prognozują, iż do końca roku masło może potanieć jeszcze o kilkadziesiąt procent. Dane Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa potwierdzają ten trend – we wrześniu notowania masła na największych giełdach spadły o 7 proc.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro wPolsce24

