Ursula von der Leyen obroniła fotel
Parlament Europejski odrzucił w czwartek dwa kolejne wnioski o wotum nieufności wobec przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Złożyły je dwie skrajne frakcje - prawicowi Patrioci dla Europy i lewicowa Grupa Lewicy.
Jeden wniosek został odrzucony głosami 383 europosłów, drugi - 378. Izba liczy 720 eurodeputowanych.
Szefowa Komisji Europejskiej musiała zmierzyć się z podobnym wnioskiem w lipcu. Wtedy złożyła go prawicowa frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. PE także odrzucił wniosek o odwołanie von der Leyen.
Aby wniosek został przyjęty, musi uzyskać większość dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą jednocześnie większość członków PE. W przypadku przyjęcia wotum nieufności KE jako całość podaje się do dymisji.
Szydło: poparcie w PE niższe od zapowiadanego
Von der Leyen zostaje na stanowisku. Otrzymała dużo mniejsze poparcie, niż przewidywał np. serwis Politico - ale przetrwała. To bardzo zła wiadomość dla Unii Europejskiej. Niszczenie gospodarki UE będzie kontynuowane - skomentowała na X wyniki głosowania europoseł PiS Beata Szydło, była premier.
