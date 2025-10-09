Ursula von der Leyen obroniła fotel

Parlament Europejski odrzucił w czwartek dwa kolejne wnioski o wotum nieufności wobec przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Złożyły je dwie skrajne frakcje - prawicowi Patrioci dla Europy i lewicowa Grupa Lewicy.

Jeden wniosek został odrzucony głosami 383 europosłów, drugi - 378. Izba liczy 720 eurodeputowanych.

Szefowa Komisji Europejskiej musiała zmierzyć się z podobnym wnioskiem w lipcu. Wtedy złożyła go prawicowa frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. PE także odrzucił wniosek o odwołanie von der Leyen.

Aby wniosek został przyjęty, musi uzyskać większość dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą jednocześnie większość członków PE. W przypadku przyjęcia wotum nieufności KE jako całość podaje się do dymisji.

Szydło: poparcie w PE niższe od zapowiadanego

Von der Leyen zostaje na stanowisku. Otrzymała dużo mniejsze poparcie, niż przewidywał np. serwis Politico - ale przetrwała. To bardzo zła wiadomość dla Unii Europejskiej. Niszczenie gospodarki UE będzie kontynuowane - skomentowała na X wyniki głosowania europoseł PiS Beata Szydło, była premier.

PAP, sek

