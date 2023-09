Kiedy nie otrzymasz recepty na medyczną marihuanę?

Poznaj wszystkie sytuacje, w których nie otrzymasz recepty na medyczną marihuanę

Choć w Polsce od kilku lat można legalnie nabywać i stosować marihuanę, bez obawy przed konsekwencjami prawnymi, to jednak jest to środek leczniczy przeznaczony tylko dla wąskiej grupy pacjentów. Wymagana jest specjalna recepta na medyczną marihuanę wystawiona przez lekarza z odpowiednimi uprawnieniami. Warto wiedzieć, że nie każdy pacjent spełnia kryteria do otrzymania takiej recepty, ponieważ istnieją pewne przeciwwskazania związane z terapią konopną. Poznaj wszystkie sytuacje, w których nie otrzymasz recepty na medyczną marihuanę.

Lecznicza marihuana - co musisz o niej wiedzieć?

Mnóstwo osób nadal kojarzy konopie, jako nielegalny narkotyk, przed którym przestrzega się młodzież. Okazuje się, że roślina ta może mieć wiele korzystnych właściwości dla zdrowia, jeśli będzie podawana w odpowiedniej formie i ilości. Od kilku lat w Polsce można legalnie kupić medyczną marihuanę na receptę. Jest ona przeznaczona do leczenia różnorodnych schorzeń, od redukcji bólu, aż po łagodzenie objawów wielu chorób. Konopie lecznicze dostępne są wyłącznie w aptekach i do ich nabycia konieczna jest e-recepta wystawiona przez lekarza. Preparat ten najczęściej jest stosowany poprzez waporyzację, co eliminuje ryzyko wystąpienia szkodliwych substancji smolistych oraz niebezpiecznych związków rakotwórczych.

Co wyróżnia medyczną marihuanę?

Medyczna marihuana znacząco różni się od tej dostępnej na rynku nielegalnym. Przede wszystkim uprawiana jest w kontrolowanych warunkach, a to podlega rygorystycznym normom jakościowym. Ponadto proces przetwarzania surowca w produkt finalny podlega licznym kontrolom na różnych etapach. W ten sposób uzyskuje się susz konopny o dokładnym i powtarzalnym składzie ilościowym i jakościowym aktywnych substancji. Ten susz jest również wolny od szkodliwych domieszek, które są często obecne w przypadku suszu pochodzącego z nielegalnego rynku. Dzięki temu pacjenci mogą mieć pewność co do źródła oraz bezpieczeństwa stosowanych środków.

Kto może wystawić receptę na medyczną marihuanę?

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że w Polsce marihuanę można zakupić tylko na podstawie recepty wystawionej przez uprawnionego lekarza. Jednak dobra wiadomość jest taka, że nie zawsze konieczna jest wizyta w stacjonarnym gabinecie. Ważne jest jednak, aby odbyć z lekarzem konsultację, podczas której zostanie przeprowadzony dokładny wywiad. W ten sposób jest szansa na wykluczenie wszystkich przeciwwskazań, a jednocześnie powstaje możliwość ustalenia podstaw do wystawienia e-recepty na medyczną marihuanę. Dodatkowo lekarz dzięki takiej konsultacji będzie w stanie zapisać precyzyjne dawkowanie leku. Taka konsultacja może odbyć się także w formie teleporady czy wizyty online. Warto skorzystać ze sprawdzonej placówki medycznej, która specjalizuje się w tym rodzaju terapii. Sprawdzoną placówką jest: https://zielonytemat.pl/ Warto jednak wspomnieć w tym miejscu, że nie każdy pacjent, który zgłosi się na taką konsultację, otrzyma receptę na medyczną marihuanę. Ważne jest, aby rzeczywiście kwalifikował się on do takiej terapii.

Najczęściej terapia konopna jest stosowana u pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia okazały się nieskuteczne lub wywołały zbyt wiele skutków ubocznych. Lista chorób i dolegliwości, które mogą być leczone medyczną marihuaną, jest długa, ale trzeba pamiętać, że istnieją również przeciwwskazania, które wykluczają niektórych pacjentów.

Marihuana na receptę - kiedy lekarz jej nie przepisze?

Recepta na marihuanę nie zostanie wystawiona każdemu pacjentowi, nawet jeśli skonsultuje się on z lekarzem prywatnie i zapłaci za wizytę. Każdy pacjent musi przejść proces kwalifikacji, aby móc korzystać z terapii konopnej. Istnieje szereg przeciwwskazań, które uniemożliwiają stosowanie medycznej marihuany. Oto najważniejsze z nich:

● Okres ciąży oraz karmienia piersią.

● Alergia na konopie.

● Uzależnienie od narkotyków.

● Uzależnienie od alkoholu.

● Niektóre schorzenia psychiczne.

● Nieuregulowane nadciśnienie tętnicze.

● Arytmia pracy serca.

● Schorzenia w obrębie układu krążenia.

Ostateczną decyzję o kwalifikacji do terapii konopnej zawsze podejmuje lekarz w każdym indywidualnym przypadku. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie konsultacji i dokładnego wywiadu z pacjentem.