Teleporada lekarska - jak się do niej przygotować?

Teleporada lekarska stanowi dogodną formę konsultacji stanu zdrowia, podczas niej można uzyskać zwolnienie, skierowanie na dalsze niezbędne badania diagnostyczne oraz elektroniczną. Jak uzyskać e-zwolnienie oraz e receptę online 24h?

Jak się przygotować do teleporady lekarskiej?

Podczas pandemii teleporady medyczne zastępowały zwykłą wizytę u lekarza. Obecnie również stanowią dogodną formę konsultacji stanu zdrowia, szczególnie gdy pacjent jest zbyt chory, aby samodzielnie udać się do przychodni. Warto jednak pamiętać, że do spotkania online z lekarzem należy się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim warto wypisać sobie na kartce powód wizyty oraz objawy towarzyszące danej chorobie. Pomimo że może wydawać się to niepotrzebne, podczas połączenia łatwo zapomnieć o istotnych szczegółach, tym bardziej, jeśli dochodzą do tego ewentualne problemy techniczne. Taka notatka sprawi również, że porada przebiegnie sprawnie, a lekarz będzie miał podstawy, aby wystawić e-zwolnienie.

Teleporada pozwoli lekarzowi zweryfikować stan zdrowia pacjenta oraz udzielić porad dotyczących planu leczenia. Jednak, aby doktor mógł postawić prawidłową diagnozę, należy przedstawić mu jak najwięcej szczegółów związanych z przebiegiem choroby. To istotne również podczas kontrolnych połączeń, gdy lekarz sprawdza postępy terapii i weryfikuje stan zdrowia. Jeśli dany pacjent przyjmuje jakieś leki, powinien mieć obok siebie przygotowany ich rejestr oraz dawkowanie. Dzięki temu specjalista dobierze odpowiednie środki, które nie będą kolidować z już przyjmowanymi. Gdy pacjent zgłasza się do lekarza z podniesionym ciśnieniem lub gorączką, przed wizytą należy zmierzyć poziom (odpowiednio ciśnienia i poziomu temperatury). Takie informacje będą niezbędne do wystawienia zwolnienia elektronicznego. Pacjent musi również wskazać, kiedy pojawiły się objawy i jaki był ich przebieg w ciągu ostatnich 24 godzin. W wielu przypadkach niezbędne będą także wyniki ostatnich badań (np. morfologia).

Jak uzyskać e-zwolnienie?

Lekarz wystawia zwolnienie online, jeśli podczas teleporady stwierdza, że jest ono niezbędne. Zwolnienie w formie elektronicznej jest dostarczane natychmiastowo. Co więcej, nie trzeba go drukować. Wypełnianie formularza trwa krócej niż wypisywanie zwolnienia w wersji papierowej. Lekarz do wystawienia dokumentu będzie wymagał pełnych danych osobowych. Dlatego, jeśli pacjent nie pamięta swojego numeru PESEL, powinien wcześniej przygotować sobie niezbędne dane. To znacząco skróci czas konsultacji i sprawi, że zarówno zwolnienie, jak i e-recepta zostaną wystawione szybciej. Warto pamiętać, że przed przepisaniem leków lekarz może poprosić pacjenta o samobadanie, które powinno zostać wykonane zgodnie z udzielonymi wskazówkami w trakcie porady. Co do zasady, podczas teleporady pacjentowi może towarzyszyć bliska osoba. Należy o tym jednak wcześniej poinformować lekarza.

Warto pamiętać, aby przed teleporadą przygotować również pytania, które pacjent zada lekarzowi. Podczas trwania konsultacji łatwo zapomnieć o nich, a mogą okazać się szczególnie istotne w przypadku osób chorujących na przewlekłe choroby. Warto wcześniej przygotować się do rozmowy ze specjalistą. Nie należy pomijać żadnych istotnych faktów, które mogą mieć wpływ na diagnozę lub przebieg leczenia. Aby jak najwiarygodniej przekazać lekarzowi informacje dotyczące stanu zdrowia, należy wcześniej przygotować ostatnie wyniki badań oraz bieżące parametry ciała. Dzięki temu spotkanie przebiegnie szybko i sprawnie.