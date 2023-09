Intel chwali się nową technologią. To ma być rewolucja

Intel ma za sobą kolejną prezentację najnowszych produktów

Podczas tego wydarzenia pokazano między innymi procesor z rodziny Meteor Lake, który wyposażono w zintegrowaną pamięć typu LPDDR5X. Te układy, znane jako 1. generacja Core Ultra, są nie tylko zmianą w nomenklaturze, ale również w architekturze.

Mowa tutaj o dwóch kościach od Samsunga typu LPDDR5X-7500 o łącznej pojemności 16 GB, które zapewniają przepustowość do 120 GB/s. To znacznie wyższa wydajność niż klasyczne moduły RAM - zwraca uwagę portal telepolis.pl.

Przy tym wszystkim mowa o niższym poborze mocy, niższych opóźnieniach, no i dłuższym czasie pracy na jednym ładowaniu. Wszystko brzmi fajnie, ale eksperci zwracają jednak uwagę na największą wadę - przy tym rozwiązaniu jeżeli dojdzie do awarii, to zdecydowanie trudniej jest ją naprawić.

brandsit, telepolis/KG