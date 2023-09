Nowy rekord BLIKA

Użytkownicy aplikacji mobilnych banków coraz chętniej korzystają z BLIKA

Zgodnie z najnowszymi danymi Polskiego Standardu Płatności – w piątek, 8 września br. użytkownicy systemu wykonali za jego pomocą przeszło 7 mln transakcji. To nowy, nieosiągnięty dotąd rekord w dziennej liczbie operacji BLIKIEM, które zostały zrealizowane we wszystkich kanałach – e-commerce, POS, ATM oraz P2P.

BLIK to wszechstronna metoda płatności, która jest dziś dostępna praktycznie dla wszystkich użytkowników bankowych aplikacji mobilnych. Mogą oni rozliczyć się za jego pomocą online, offline, a także wypłacać i wpłacać pieniądze w bankomatach oraz realizować przelewy na telefon.

Na co dzień aktywnie i regularnie korzysta z BLIKA ponad 14 mln osób. W tym roku zrealizowali oni już ponad miliard transakcji, co oznacza, że od startu systemu łączna liczba operacji to 3,8 mld.

BLIK/KG