ZUS: Jeden ze związków próbuje wykorzystać kampanię wyborczą dla swoich celów

Ze zdumieniem przyjęliśmy informację o zorganizowaniu referendum strajkowego. Jesteśmy przekonani, że jest ono nielegalne. Uważamy, że jeden ze związków zawodowych próbuje wykorzystać dla swoich celów kampanię wyborczą. Pragnę jednocześnie uspokoić, że podobnie jak obecnie, emerytury, renty, a także inne świadczenia jak 500 plus realizowane przez ZUS będą wypłacane na czas - podkreśla rzecznik ZUS w reakcji na informacje o próbie zorganizowania strajku w instytucji.

Związkowa Alternatywa (ZA) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych poinformowała, że rozpoczęła referendum strajkowe.

Jesteśmy przekonani, że jest ono nielegalne. Naszą tezę potwierdzają zewnętrzni eksperci z dziedziny prawa pracy - mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Aby można przeprowadzić referendum musi najpierw dojść do skutecznego zawiązania sporu zbiorowego z pracodawcą. Do czego nie doszło. Działania ZA są zatem niezgodne z prawem. Naszym zdaniem opinia kancelarii, na którą powołuje się związek, jest powierzchowna. Nie odnosi się należycie do treści obowiązującego w ZUS układu zbiorowego pracy ani zawieranych porozumień zbiorowych. Wybiórczo odnosi się do kwestii finansów publicznych, pomijając kluczowe przepisy w tym zakresie. Wątpliwości budzi również sposób przeprowadzenia referendum - na platformie google. W obecnej formie w zasadzie każdy może zagłosować w referendum wpisując swoje dane osobowe w tym PESEL, nie będąc przy tym pracownikiem ZUS - mówi Żebrowski.

Zwraca uwagę, że pracodawca nie może prowadzić sporu zbiorowego w takim zakresie jaki proponuje związek (1200 zł brutto podwyżki), gdyż doprowadziłoby to do zaciągnięcia zobowiązania niemożliwego do spełnienia, a w konsekwencji zobowiązania nieważnego i naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.

Zarząd ZUS wszystko, aby pracownicy ZUS coraz lepiej zarabiali. Należy jednak pamiętać, że ZUS jako urząd musi poruszać się w ściśle określonej przestrzeni prawnej. Budżet ZUS jest uchwalany przez parlament. Nie ma tam w zasadzie miejsca na niezapowiedziane wydatki - zaznacza.

Przypomina, że ZA w ubiegłym roku próbowała zablokować podwyżki w ZUS.

10 organizacji związkowych działających w ZUS podpisało porozumienie płacowe. Tylko ZA przedstawiciele odmówili podpisania ustaleń i opuścili spotkanie - mówi Żebrowski.

Związek od kilkunastu miesięcy za wszelką cenę próbuje zakłócić pracę ZUS i dyskredytować urząd. ZA już po raz kolejny stara się przeprowadzać referendum strajkowe. W ubiegłym roku pracownicy ZUS nie poparli inicjatywy związku o przeprowadzeniu strajku. Referendum strajkowe zakończyło się porażką. Za strajkiem głosowało ok. 3,5 tys. osób na około 44 tys. pracowników ZUS. To pokazuje, na jakie poparcie może liczyć związek- dodaje rzecznik.

ZUS wypłaca świadczenia na bieżąco

Żebrowski zwraca uwagę, że ZUS przygotowany jest na różne scenariusze.

Podobnie jak obecnie, emerytury, renty, a także inne świadczenia jak 500 plus realizowane przez ZUS będą wypłacane na czas. Na te pieniądze oczekuje wiele osób. Jesteśmy kluczową instytucją w naszym kraju i musimy wywiązać się z obowiązków wobec klientów. Covid-19 pokazał, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych może sprawnie działać nawet pomimo 40 proc. absencji pracowników - mówi.

Podwyżki w ZUS

Żebrowski zwraca uwagę, że ZUS jest kluczową państwową instytucją z obszaru zabezpieczenia społecznego.

Zakład obsługuje rocznie miliony klientów, co wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i wieloma obowiązkami, które wykonują pracownicy. Są oni wykwalifikowanymi ekspertami z zakresu ubezpieczeń społecznych. Doceniamy ich pracę i zaangażowanie. Są oni największym kapitałem Zakładu. W ostatnich latach wiele udało się zrobić w kwestii podwyżek. W ciągu ostatnich czterech lat w ZUS przeprowadzono na nienotowaną wcześniej skalę podwyżki wynagrodzeń. Tylko w latach 2015-2020 fundusz na wynagrodzenia naszych pracowników wzrósł o prawie miliard złotych - mówi. ,

Przypomina, że w ciągu ostatniego roku pracownicy Zakładu otrzymali dwie podwyżki wynagrodzeń zasadniczych.

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w ZUS w okresie między 30 kwietnia 2022 roku, a 30 kwietnia 2023 roku to średnio 1 335 zł na etat, co stanowi 27,6 proc. średniego wynagrodzenia - wskazuje Żebrowski.

Podwyżki systemowe przyznane pracownikom w roku 2022 i 2023 swoją częścią obligatoryjną objęły wszystkich pracowników Zakładu. Ponadto, dzięki staraniom Prezes Zakładu, wysoka kwota przyznana Zakładowi na fundusz wynagrodzeń osobowych pozwoliła w zeszłym roku na docenienie ciężkiej pracy wyróżniających się pracowników również uznaniową częścią podwyżki - dodaje rzecznik.

Jak zaznacza, podwyżka obligatoryjna w wysokości 500 zł na etat przyznana w kwietniu 2023 roku z wyrównaniem od stycznia 2023 roku wpisuje się w trend podwyżek jakie w ostatnich latach otrzymują pracownicy Zakładu i jest kwotą wyższą niż przyrost budżetu wynagrodzeń na 2023 rok, który wynosił 7,8 proc.

Od 2016 roku pracownicy ZUS mogli liczyć na regularne podwyżki swojego wynagrodzenia. Od 2016 roku średnie zasadnicze wynagrodzenie wzrosło o 2 tys. 835 zł.

Zespół wGospodarce.pl