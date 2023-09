Czy ideologia klimatyczna zniszczy Unię Europejską? (wideo)

Podczas Krynica Forum 2023, Stanisław Koczot rozmawiał z prof. Tomaszem Grzegorzem Grosse, politologiem i ekspertem Instytutu Sobieskiego.

„Jest to jeden z tych projektów europejskich, który podobnie jak strefa euro, czy wcześniej strefa Schengen maja kolosalne znaczenie. Taki transatlantyk, statek oceaniczny, który miał wyprowadzić Unię na szerokie wody, ale kryzys energetyczny, a wcześniej wojna rosyjsko-ukraińska, jest obecnie źródłem potężnych kłopotów dla Unii Europejskiej w wielu wymiarach. Przypomnę, że na samym początku planiści polityki klimatycznej, energetycznej UE zakładali, że ten projekt będzie korzystny przede wszystkim dla Niemiec, Francji oraz Rosji i Chin. To co dzisiaj możemy powiedzieć, w gruncie rzeczy na początku tej transformacji, to on jest korzystny na pierwszym miejscy dla Chin i do pewnego stopnia dla Amerykanów” – mówił prof. Grosse.