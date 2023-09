Dlaczego Unia chce zmienić traktaty? (wideo)

Podczas Krynica Forum 2023, Stanisław Koczot rozmawiał z dr hab. Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego.

„W 2017 r. Francja rozpoczęła głoszenie nowej koncepcji wspólnej polityki zagranicznej w Unii pod hasłem europejskiej autonomii strategicznej, a po ostatniej zmianie rządu w Niemczech, powstanie rządu kanclerza Scholza, dołączyły do tego Niemcy, nieco modyfikując pomysł i nazywając to europejską suwerennością strategiczną. O ile francuska koncepcja miała pewien komponent akcji zewnętrznej, głównie ukierunkowanej na Afrykę Subsaharyjską, o tyle niemiecka koncepcja, w tej chwili dominująca, dotyczyła zmiany natury relacji w zakresie podejmowania decyzji między centrum unijnym a państwami członkowskimi, a obecnie jest rozbudowana nie do jednego obszaru czyli polityki zagranicznej, ale aż do 63 obszarów, gdzie do tej chwili obowiązywała zasada jednomyślności” – mówił dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski.