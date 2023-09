Jak kształtuje się rynek kredytów hipotecznych w Polsce? [wideo]

Podczas Krynica Forum 2023, Joanna Buczyńska rozmawiała z Marcinem Gadomskim, wiceprezesem zarządu Banku Pekao SA.

-Rynek kredytów hipotecznych dość dobrze się rozwijał przez ostatnie 10 lat. Ostatnio natomiast zdarzyły się takie dwa nieoczekiwane wydarzenia, które istotnie wpłynęły na obecną sytuację w tym obszarze. Po pierwsze wybuchła pandemia COVID-19 i wówczas mieliśmy do czynienia z silnym spadkiem popytu na mieszkania. Następie doszło do wybuchu wojny w Ukrainie i wzrostu stóp procentowych - podkreśla Marcin Gadomski, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA.

Jego zdaniem, to właśnie przyczyniło się do spadku zdolności kredytowej nabywców - co z kolei miało kluczowy wpływ na stronę popytową i późniejszą sprzedaż mieszkań na rynku.

