Kukiz: Być może Zełenski jest "zakładnikiem oligarchów"

Polsko-ukraińskie relacje można jeszcze naprowadzić na dobrą drogę, ale należy być stanowczym w pewnych postanowieniach - powiedział w TVP1 lider Kukiz‘15 Paweł Kukiz. Jak ocenił, być może prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest „zakładnikiem oligarchów”, w których rękach są główne spółki zbożowe na Ukrainie.

KE nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże dla pięciu krajów - Polski, Węgier, Słowacji, Bułgarii i Rumunii. Po decyzji KE Polska, Słowacja i Węgry przedłużyły zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy.

W poniedziałek władze w Kijowie poinformowały o złożeniu skargi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne. We wtorek wiceminister gospodarki i handlu Taras Kaczka w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zasygnalizował, że w ciągu kilku następnych dni Ukraina wprowadzi embargo na polską cebulę, pomidory, kapustę i jabłka.

Paweł Kukiz, który będzie startował do Sejmu z list Zjednoczonej Prawicy, pytany o polsko-ukraińskie relacje stwierdził w środę, że „jeszcze wszystko można naprowadzić na dobrą drogę”.

Jego zdaniem problemy na Ukrainie zaczną się, jak skończy się wojna.

Kukiz został też zapytany o słowa prezydenta Ukrainy podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Lider Kukiz‘15 zauważył, że Zełenski nie wymienił w tej wypowiedzi Polski, choć prawdopodobnie miał nasz kraj na myśli. Dodał, że nie zgadza się z „powszechnie panującą koncepcją, że tam jest wojna, to nie ruszajmy wiele tematów”.

Nie, właśnie dlatego, że jest wojna, należy wiele tematów poruszyć. Np. temat Wołynia. Powiedzieć tak: będziemy was wspierać w waszych aspiracjach do NATO, bo my też na tym korzystamy, ale - jeśli nam nie pozwolicie pogrzebać godnie naszych przodków - to nie będziemy was wspierać jako aspiranta do UE, bo to jest jednak wspólnota państw opartych na kulturze zachodniej, chrześcijańskiej - powiedział Kukiz.