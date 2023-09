Jest decyzja. UE po stronie Polski

Komisja Europejska wysłała do Polski, Węgier i Słowacji listy informujące władze w tych krajach, że będzie je reprezentować w sprawie dot. sporu z Ukrainą przed Światową Organizacją Handlu (WTO) – poinformowała PAP rzeczniczka KE Miriam Garcia Ferrer.

Polityka handlowa jest kompetencją wyłączną UE. To UE, a nie państwa członkowskie uchwala prawo w dziedzinie handlu i zawiera międzynarodowe umowy handlowe.

UE współpracuje również ze Światową Organizacją Handlu (WTO), aby pomóc w ustaleniu zasad światowego handlu i usunięciu przeszkód w handlu między członkami WTO.

W poniedziałek władze w Kijowie poinformowały o złożeniu skargi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne. We wtorek rzecznik WTO potwierdził w odpowiedzi na pytanie agencji Reutera, że do Organizacji wpłynęła skarga Ukrainy dotycząca zakazu importu żywności z tego kraju.

Przestrzegam władze ukraińskie - jeżeli będą eskalować konflikt, to będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wywozu na terytorium Polski - powiedział w środę w Polsat News premier Mateusz Morawiecki pytany o zapowiedź ukraińskiego embarga m.in. na niektóre polskie warzywa.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja 2023 roku w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września. Embargo zniesiono 15 września na podstawie postanowienia KE.

16 września w życie weszło rozporządzenie ws. bezterminowego zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych. Decyzje o jednostronnym przedłużeniu ograniczeń importowych podjęły również rządy Węgier, Słowacji i Rumunii.

Polska poinformowała w środę w Brukseli inne kraje członkowskie, że Ukraina nie spełniła deklaracji złożonych Komisji Europejskiej ws. eksportu zboża. Ukraina zobowiązała się 15 września do wprowadzenia od soboty efektywnych mechanizmów ograniczających napływ zboża i do przedstawienia w poniedziałek regulacji prawnej rozwiązującej problem, ale zdaniem Polski nie zrobiła ani jednego, ani drugiego.

pap, jb