Czy uchodźcy pracują? Znamy dane!

W prowadzonych przez Caritas 28 Centrach Migrantów i Uchodźców od lipca 2022 r. zarejestrowano ponad 67 tys. potrzebujących. Obecnie spada liczba zgłaszających się, natomiast wzrasta zapotrzebowanie na pomoc specjalistyczną. Ze wsparcia w zatrudnieniu w I i II kwartale b.r. skorzystało 5,6 tys. osób.

W Kościele katolickim przypada dziś 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, obchodzony w tym roku pod hasłem: „Wolni, aby wybrać: migrować, czy pozostać”.

W kraju jest 28 Centrów Migrantów i Uchodźców prowadzonych przez Caritas Polska. „Od lipca 2022 r. zarejestrowano w nich ponad 67 tys. potrzebujących, w tym w większości objętych lub ubiegających się o ochronę międzynarodową w naszym kraju, a szczególnie dotkniętych konfliktem na Ukrainie. 97 proc. stanowią Ukraińcy, 2 proc. Białorusini i ok. 1 proc. osoby z innych krajów takich jak: Czeczenia, Dagestan czy Tadżykistan” - przekazał PAP Caritas Polska.

Większość potrzebujących to kobiety, dzieci, młodzież i seniorzy.

Jak zaznaczyła Caritas Polska, „w pierwszych miesiącach wojny najważniejsze było wsparcie materialne oraz informacyjne dot. transportu oraz możliwości tymczasowego zakwaterowania”. „Dystrybuowano także artykuły pierwszej potrzeby, takie jak produkty żywnościowe, ubrania, leki oraz artykuły higieniczne. Natomiast z czasem centra stały się miejscem wsparcia socjalnego, edukacyjnego oraz integracyjnego. Zakres ich działania został rozszerzony o konsultacje specjalistyczne, takie jak np. doradztwo zawodowe. Chętni mogą uzyskać pomoc przy stworzeniu CV lub poradę dotyczącą rynku pracy w Polsce.

„W 28 Centrach Migrantów i Uchodźców 37 101 osób, otrzymał pomoc z zakresu działań psychospołecznych, 5 322 pomoc psychologiczną, 6 733 wzięły udział w kursach języka polskiego, 8 766 otrzymało wsparcie zawodowe, 3 660 objętych indywidualnym planem działań a 3 570 uchodźców otrzymali wsparcie finansowe” - przekazała Caritas Polska.

Zwrócono uwagę, że w tym roku spadła liczba osób zgłaszających się o wsparcie. „W pierwszym kwartale 2023 r. po pomoc do Caritas zgłosiło się ok. 16 tys. osób, zaś w drugim kwartale - ok. 11 tys.” - poinformowała organizacja.

Zastrzeżono, że „mimo spadku liczby potrzebujących, wzrosło zapotrzebowanie na pomoc specjalistyczną”. „Z zajęć psychologicznych w pierwszym kwartale 2023 r. skorzystało ok. 1,5 tys. uchodźców, a w drugim kwartale 2023 r. już ok. 1,6 tys. Z pomocy w zatrudnieniu w pierwszym kwartale skorzystało 2,6 tys. osób, zaś analogicznie w drugim - ok. 3 tys. Zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia psychospołeczne. W pierwszym kwartale skorzystało z nich 9 tys. osób, a w kolejnym już 13,5 tys.” - poinformowała Caritas Polska.

„Jeżeli nasze możliwości są niewystarczające, wówczas przekierowujemy potrzebujących do innych organizacji, które mogą bezpośrednio ich wesprzeć” - zastrzegła organizacja. Przekazała, że „dotychczas takich przypadków zarejestrowano ponad 20 tys.”.

W latach 2018-2020 z pomocy migrantom i uchodźcom Caritas skorzystało w Polsce ok. 3,5 tys. osób. Na początku byli to głównie obywatele byłego Związku Radzieckiego, a później Afgańczycy.

