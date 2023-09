Pogarda, sadyzm, wstręt – tak nie wygląda rzeczywistość. Mamy do czynienia z tendencyjną, propagandową interpretacją. Bardzo nad tym boleję, bo to jest po prostu kłamstwo” – powiedział w wywiadzie dla i.pl o filmie Agnieszki Holland „Zielona granica” minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Minister przyznał, że obejrzał pierwszą połowę filmu Agnieszki Holland, ale „jego przypuszczenia się potwierdziły”.

„Pogarda, sadyzm, wstręt – tak nie wygląda rzeczywistość. Mamy do czynienia z tendencyjną, propagandową interpretacją, mającą przedstawiać bardziej niż w złym świetle polskie państwo i polskie służby” - wskazał i stwierdził, że „jest to po prostu kłamstwo”.

Jak podkreślił, film odwołuje się do jednoznacznych skojarzeń: ostre oślepiające światło reflektorów, szczekające psy rzucające się na imigrantów.

Wygląda to niestety tak, jakby pani Holland chciała skłamać na temat współczesnej rzeczywistości i użyć tego filmu w celach politycznych, w kampanii wyborczej. Ale chyba się przeliczyła - zaznaczył.

Gliński zapewnił, że instytucje zależne od MKiDN nie dofinansowały filmu „Zielona Granica”.

Zdaniem ministra film Holland powstał jako narzędzie kampanii politycznej.

Dlatego uważaliśmy, że nie powinniśmy finansować takiego przedsięwzięcia, a pani Holland nam to ułatwiła, bo po prostu nie występowała do nas o środki - wskazał.

Rzecznik stołecznego ratusza Monika Beuth potwierdziła PAP, że film został dofinansowany przez instytucje zależne od warszawskiego ratusza oraz Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego.

Decyzje wsparcia filmu przez pana Trzaskowskiego i pana Struzika uważam za nieodpowiedzialne, ale jednocześnie symptomatyczne - powiedział Gliński.

Przypominam, że jesteśmy w stanie wojny hybrydowej na polskiej granicy, a funkcjonariusze służb każdego dnia idą do pracy i nie wiedzą, co tam się stanie. Ci ludzie bronią naszego bezpieczeństwa i w zasadzie podstawy funkcjonowania państwa, bo bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne to dwie główne, priorytetowe funkcje państwa - podsumował.