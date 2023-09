Kultowy, polski piosenkarz w kultowej grze wideo

Dawid Podsiadło to bardzo ceniony w Polsce piosenkarz. Jak jednak się okazuje, Podsiadło jest też pasjonatem gier - z tej przyczyny do współpracy zaprosił go CD Projekt RED!

Podsiadło w nowym dodatku do produkcji CDPR - Cyberpunka 2077 - wcieli się w postać o imieniu Dante.

Jak piszą o bohaterze sami REDzi:

Poznajcie Dantego Caruso - człowieka o wielu twarzach. To zimny profesjonalista - nie dlatego, że nie ma uczuć, ale ponieważ wie, jak działa ten zwariowany świat i czego się spodziewać w Night City. Postaci Dantego wizerunku jak i głosu użyczył nie kto inny jak sam Dawid Podsiadło, twórca utworu przewodniego dodatku Widmo wolności!

I rzeczywiście, utwór w wykonaniu Podsiadły można usłyszeć w grze!

Dodatkowo Podsiadło śpiewał utwór finałowy z anime Edgerunners - produkcji rozgrywającej się w świecie Cyberpunka 2077 do zobaczenia na Netflix:

Czy mieli już Państwo okazję zagrać w polską produkcję?

