Jakie nastroje w biznesie? Coraz więcej optymizmu

W październiku wskaźnik Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) po raz drugi w tym roku osiągnął poziom powyżej neutralnego, co oznacza lekką poprawę pozytywnych nastrojów wśród przedsiębiorców - podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Dodano, że na lepsze nastroje firm wpłynęła m.in. poprawa płynności finansowej.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) przygotowywany jest przez PIE oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. W październiku wyniósł on 100,8 pkt., co było efektem wzrostu o 4,5 pkt. proc.

„Bieżący odczyt jest nieco powyżej poziomu neutralnego (100,0), a to oznacza lekką przewagę nastrojów pozytywnych wśród przedsiębiorców. W 2023 r. tylko w lipcu i w październiku MIK osiągnął poziomy powyżej poziomu neutralnego” - wskazano.

Jak wyjaśniono, o poprawie wyniku MIK w październikowym odczycie zadecydowały komponenty płynności finansowej, wynagrodzeń i zatrudnienia, przyjmujące wartości wskaźników powyżej poziomu neutralnego. Nastąpiła też poprawa w stosunku do poprzedniego miesiąca dwóch kolejnych komponentów MIK, tj. wartości sprzedaży i nowych zamówień, jednak są one nadal poniżej poziomu neutralnego.

„Wskaźnik MIK po raz drugi w tym roku osiągnął wartość powyżej 100 pkt., co świadczy o lekkiej przewadze pozytywnych nastrojów. Czynnikami, które podniosły indeks były: poprawa płynności finansowej, plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek wynagrodzeń. Każdy z trzech komponentów ukształtował się na poziomie oznaczającym stabilną sytuację w tych obszarach. Poprawiły się także wskaźniki wartości sprzedaży i liczby nowych zamówień, zwłaszcza w sektorze budownictwa i w dużych firmach” – powiedział cytowany w komunikacie analityk z zespołu strategii PIE Jędrzej Lubasiński.

W październikowym odczycie pozytywne nastroje przeważają wśród dużych (111,7 pkt.) i średnich (107,2 pkt.) przedsiębiorstw. Przewagę nastrojów negatywnych obserwujemy w firmach małych (99,7 pkt.) oraz mikro (90,1 pkt.). Wartości MIK wzrosły we wszystkich grupach wielkościowych firm.

Największy wzrost m/m odnotowano w średnich firmach (12,5 pkt.). Na wysokie poziomy MIK w dużych i średnich firmach wpłynęła przewaga pozytywnych odczytów dotyczących płynności finansowej, wynagrodzeń, a także wartości sprzedaży. Niskie wskaźniki MIK dla mikro- i małych przedsiębiorstw były z kolei konsekwencją przewagi firm notujących spadki sprzedaży i nowych zamówień nad firmami notującymi wzrost m/m w obu komponentach.

„Poprawa MIK ma główne źródła na rynku lokalnym. To przyczyna powodująca, że odbiega on od innych podobnych miar. Wskazują na to silniejsze wzrosty wskaźnika wśród mniejszych przedsiębiorstw, a także relatywnie silna poprawa komponentu usługowego i słaba zmiana komponentu dla branży transportowej i logistycznej. Październikowy odczyt wskaźnika MIK, choć może wydawać się zaskakujący, jest więc w pełni zgodny ze scenariuszem powrotu gospodarki polskiej na ścieżkę wzrostu w najbliższych miesiącach, opartym na popycie wewnętrznym” – wskazał cytowany w komunikacie dyrektor departamentu badań i analiz BGK Mateusz Walewski.