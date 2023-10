Niemcy: Szokująca liczba antysemickich ataków!

Zdaniem przewodniczącej Bundestagu Baerbel Bas (SPD) w Niemczech należy zrobić więcej, aby skutecznie chronić Żydów i ich instytucje. Wzrost liczby ataków antysemickich sprawił, że istnieje „pilna potrzeba zwiększenia obecności policji” – przyznała Bas w niedzielę w wieczornym programie ARD „Raport z Berlina”.

Bas stwierdziła, że należy podjąć więcej działań zapobiegawczych niż ma to miejsce obecnie. Jej zdaniem oprócz walki z prawicowym ekstremizmem potrzebna jest także praca edukacyjna wśród migrantów, którzy „mogą mieć wypaczony obraz Izraela”.

Zapytana o zjawisko „importowanego antysemityzmu”, Bas potwierdziła, że dotychczasowa polityka mogła być zbyt beztroska. „Może byliśmy też naiwni” – przyznała.

Jeśli chodzi o liczne akty poparcia dla Palestyny, Bas wskazała na prawo do demonstracji, ale też na jego ograniczenia. Podkreśliła, że podczas demonstracji nie może dochodzić do ataków oraz nawoływania do nienawiści.

„Sytuacja może wymknąć się spod kontroli”

„Nienawiść i podżeganie do niej nie są opiniami. Zatem nie jest to objęte wolnością słowa” – wyjaśniła podkreślając, że w takich uzasadnionych przypadkach należy zakazywać demonstracji.

