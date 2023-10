Raport: To będzie kluczowe dla firm w najbliższych 5 latach

W kolejnych 5 latach dla firm kluczowa będzie zdolność do szybkiej regeneracji – wynika z raportu „Regeneracja: przyszłość, która działa dla wszystkich”.

Zgodnie z badaniem „Regeneracja: przyszłość, która działa dla wszystkich” firmy badawczej Kearney, przedsiębiorstwa modyfikują swoje cele transformacyjne w kierunku „regeneracji” widząc, że dotychczasowa defensywna strategia może ograniczać wykorzystanie potencjału wzrostu w nadchodzących latach.

Zaznaczono, iż 56 proc. liderów globalnych korporacji przyznaje, że „obecne procesy transformacji biznesowej nie przynoszą oczekiwanych efektów”. Jak podkreślono, w okresie 2019-2023 „wygrywały biznesy, które wykazały się odpornością”, a w kolejnych 5 latach kluczem będzie zdolność do szybkiej regeneracji.

Zrównoważone łańcuchy dostaw, zrównoważone modele zarządzania personelem, zrównoważone zarządzanie ścieżką klienta to jedne z kilku krytycznych założeń prowadzących do wspólnego rozwoju biznesu i otaczającego środowiska. Korporacje, które chcą spełnić te założenia, muszą przyjąć długoterminowe podejście do swojego modelu działania i stać się prawdziwie REGENERACYJNYMI – oceniono.