Nowatorska metoda leczenia zaburzeń psychicznych...

Leczenie zaburzeń związanych z psychiką od zawsze było, jest i być może nadal będzie bardzo problematyczne i skomplikowane. Wyniki najnowszych badań mogą być pierwszym krokiem w odkryciu nowatorskiej metody leczenia zaburzeń psychicznych.

Inne podejście

Jakiś czas temu pismo „Nature Communications” poinformowało o wynikach badań z użyciem ultradźwięków. Odkryto, że stymulacja mózgu ultradźwiękami można wpływać na połączenia między komórkami nerwowymi i odpowiednio je modyfikować, a to w rezultacie daje nowe światełko w tunelu dla osób dotkniętych chorobami psychicznymi. Naukowcy z University of Plymouth przeanalizowali jak technika przezczaszkowej stymulacji mózgu z pomocą ultradźwięków (Transcranial ultrasound stimulation – TUS) działa i jakie może być jej potencjalne zastosowanie.

Na czym to polega?

Metoda ich działania nie jest wcale czymś nowym. Stosuje się je na przykład w badaniach ultrasonograficznych (dzięki czemu możliwe jest uzyskiwanie obrazów bez silnego oddziaływania na badane tkanki). Natomiast w metodzie TUS, możliwe jest zwiększenie ciśnienia w miejscu docelowym, na ten przykład mózgu. Jak zaobserwowano, silna wiązka skierowana na wybrane obszary mózgu może wpłynąć na sposób w jaki neurony łączą się ze sobą. Badanie przeprowadzono na 24 zdrowych ochotnikach. Po pewnym czasie stwierdzono, że TUS może wywrzeć duży wpływ na stężenia jednego z głównych neuroprzekaźników (GABA) w tylnym zakręcie obręczy mózgu. Zmiana ta utrzymywała się przez ponad godzinę od czasu przeprowadzenia zabiegu. Jednak jak przekonują badacze – zmiany są całkowicie odwracalne.

Bardzo interesujące było zaobserwowanie, że gdy celowaliśmy w dwa różne obszary mózgu, skutkowało to różnymi zmianami w stężeniu GABA. Sugeruje to, że niektóre protokoły TUS działają dobrze w przypadku niektórych części mózgu, a nie tak dobrze w przypadku innych – powiedziała dr Siti Yaakub, główna autorka badania.

Jak ultradźwięki wpływają na zaburzenia psychiczne?

Autorzy badania przekonani są, że ich nowo opracowany sposób może znaleźć zastosowanie kliniczne i poprzez wykorzystanie ultradźwięków przyczynić się do leczenia zaburzeń psychicznych. To jednak dopiero pierwsze takie badanie i na faktyczne potwierdzenie skuteczności TUS potrzebne są dalsze badania, w szczególności, kiedy mówimy o stosowaniu i leczeniu ludzi. Wedle założeń metoda ta może realnie pomagać w leczeniu chorób takich jak depresja, uzależnienia czy zaburzenia lękowe.

Jednakże badanie to nie skupiało się tylko na aspekcie leczenia zaburzeń psychicznych. Sprawdzano również czy taką samą metodę można wykorzystać do oddziaływania na system, który reaguje na dopaminę (układ dopaminergiczny). Realny wpływ na ten układ poprawiałby motywację, naukę i sposób, w jaki ludzie podejmują decyzje. „Jednym z długoterminowych celów neurobiologów jest znalezienie sposobów na zmianę aktywności tylko w określonych częściach mózgu, pozostawiając resztę nienaruszoną. Jeśli przyjmiemy na przykład leki przeciwdepresyjne, to wpłyną one na cały mózg, a klinicyści mają bardzo ograniczoną kontrolę nad tym, gdzie ten lek trafia i co robi. Wiemy już, że konkretne obszary mózgu (i niektóre ich połączenia) są dysfunkcyjne w pewnych warunkach, ale inne obszary mogą działać doskonale. To badanie wskazuje na rzeczywisty potencjał wykorzystania ultradźwięków do bardziej ukierunkowanych interwencji u osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi” – powiedziała współautorka badania, prof. Elsa Fouragnan.

Na podstawie: https://www.nature.com/articles/s41467-023-40998-0

Filip Siódmiak