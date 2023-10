Gzowski: "GW" odkryła skandal, który sama wymyśliła

Michał Gzowski reaguje na tekst o billboardach LP: Fabryka fejków „Gazety Wyborczej” odkryła skandal, który sama wymyśliła. „Nie było planów postawienia billboardów przed wyborami” - pisze rzecznik Lasów Państwowych

Co z tego, że nie było kampanii, skoro według „Gazety Wyborczej” była? W „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł o kampanii billboardowej Lasów Państwowych, która rzekomo miała wpisywać się w minione wybory. Rzecznik LP Michał Gzowski odpowiedział, że kampania dopiero ruszy i ma na celu promowanie polskiego modelu leśnictwa.

Sama kwota, która Lasy zamierzają przeznaczyć na billboardową kampanię, oburza większość pracowników. To aż 35 mln na 2 tys. reklamowych konstrukcji. Pieniądze pochodzić mają z Funduszu Leśnego, na który zrzucają się wszystkie nadleśnictwa, by ratować te w gorszej kondycji finansowej. Ale odkąd Lasami zarządzają ziobryści, służą do realizacji pomysłów polityków — napisano w tekście „Gazety Wyborczej”.

Nikt nie ma wątpliwości, że kampania ma wpisywać się w antyunijną politykę Suwerennej Polski i straszenie Polaków złą Unią, która chce lasy odebrać, i opozycją, która chce je sprywatyzować. (…) Leśnicy spodziewali się więc, że billboardy staną na terenach leśnych (przy głównych drogach, na parkingach) jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Każdy nadleśniczy, których jest 429, już w marcu miał znaleźć u siebie miejsce na nie, na terenach, gdzie nie obowiązuje uchwała krajobrazowa — zaznaczono, a w artykule postawiono tezę, że billboardy nie stanęły przed wyborami, ponieważ „związana z Solidarną Polską Ewa Jedlikowska nie wyrobiła się z projektem”.

Na artykuł „GW” zareagował rzecznik Lasów Państwowych

Fabryka fejków „Gazety Wyborczej” odkryła skandal, który sama wymyśliła. Nie było planów postawienia billboardów przed wyborami - są dopiero sukcesywnie montowane zgodnie z harmonogramem. Nie mieli się na nich promować politycy - będą tam treści promujące polski model leśnictwa — napisał na platformie X Michał Gzowski.

wPolityce.pl, mw