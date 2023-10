Nie będzie ograniczeń dla brytyjskich bankierów!

Wraz z końcem października w brytyjskim sektorze finansowym przestanie obowiązywać wprowadzony w czasach członkostwa w Unii Europejskiej limit premii dla bankierów, ograniczający ich wysokość do dwukrotności podstawowej pensji - potwierdził we wtorek regulator rynku finansowego.

Zniesienie limitu ma pomóc londyńskiemu City w przyciąganiu oraz utrzymywaniu najlepszych talentów na rynku, bo jak przekonywali szefowie firm z brytyjskiego sektora finansowego, z powodu ograniczeń premii tracili pracowników na rzecz tych rynków, gdzie ich nie ma.

Limit został wprowadzony w UE w 2014 roku, aby ograniczyć podejmowanie nadmiernego ryzyka w branży usług finansowych, co było jedną z przyczyn globalnego kryzysu finansowego z 2008 roku. Ale szefowie sektora finansowego od dawna narzekali na te przepisy, wskazując, że skutkują one wyższymi płacami podstawowymi, które podnoszą koszty stałe banków. A koszty stałe nie mogą być dostosowywane do wyników finansowych firmy, co utrudnia oszczędności w okresie spowolnienia gospodarczego.