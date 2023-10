Zaradni i samodzielni dzięki wsparciu innych

Towarzyszący w życiu zawodowym i prywatnym stres oraz szybkie tempo życia, mogą być przyczyną wielu przykrych dolegliwości zdrowotnych. Trudno dziś wyobrazić sobie profilaktykę prozdrowotną bez dostępu do nowoczesnych farmaceutyków bez recepty. Jednym z największych producentów w kraju, który w bezpieczny sposób ułatwia zakup potrzebnych leków jest Hasco-Lek SA – polska firma rodzinna, która istnieje już blisko 40 lat.

Konsultacje on-line lub telefoniczne połączenia z lekarzem to usługi, które szczególnie popularne stały się w czasie pandemii COVID-19. Lockdown zmusił nas do pozostania w domu. Szukaliśmy więc rozwiązań, które umożliwią kontynuację leczenia. Z pomocą przyszły wtedy nowe technologie i rozwiązania w postaci aplikacji mobilnych i portali internetowych dla pacjentów. Możemy z ich pomocą nie tylko umówić się na konsultację telefoniczną czy stacjonarną, ale też sprawdzić historie naszych chorób, w tym, co bardzo ważne, leki których używaliśmy, aby je zwalczyć. Ważnym ułatwieniem w prostych terapiach, które skraca drogę do zdrowia, są leki OTC, czyli takie, których zakup nie wymaga recepty - dokumentu wystawionego przez lekarza. Wiele firm farmaceutycznych podejmuje się produkcji leków OTC, aby wspierać społeczeństwo w podobnych działaniach. Jedną z nich jest Hasco-Lek SA, producent, którego portfolio leków OTC jest bardzo bogate.

Wśród najpopularniejszych produktów OTC, produkowanych przez Hasco-Lek S.A., są leki, które pozwalają na doraźne leczenie bólu głowy w ostrych przypadkach migreny, a także leki antyhistaminowe, które są skuteczne w leczeniu zmian alergicznych i zapalnych skóry. Jednymi z ważniejszych leków są także te, które pomagają nam w leczeniu ogólnego bólu. Leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, które znajdują się w ofercie Hasco-Lek SA należą do najbardziej skutecznych i bezpiecznych dla pacjentów. Co ważne, ich cena jest atrakcyjna, bo leki powstają w Polsce. Należy pamiętać, że pomimo, iż można je dostać bez recepty, to należy przestrzegać zasad opisanych w ulotce czy też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nad bezpieczeństwem produktów Hasco-Lek czuwają farmaceuci. To oni są źródłem trosk i dbałości o jakość i zachowanie najwyższego standardu farmaceutyków. To właśnie dlatego każdy z nich jest dokładnie przebadany, aby był skuteczny i bezpieczny dla pacjenta. Ponadto firma od lat stawia na ciągły rozwój w obszarze jakości, wykorzystując w tym celu bardzo dobrze wyposażone laboratoria. Dodatkowo, tylko w 2022 r. Hasco-Lek S.A. przeznaczyło ponad 12 mln zł na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie skutecznych i bezpiecznych produktów.

Hasco-Lek SA jest firmą rodzinną założoną blisko 40 lat temu we Wrocławiu. To także jeden z niewielu pracodawców w branży farmaceutycznej z całkowicie polskim kapitałem.