Cierpisz na zgagę? Zobacz co ją powoduje

Szybki tryb życia, stres czy jedzenie w pośpiechu czasami objawia się nieprzyjemnymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego.

Jednym z najczęstszych jest zgaga, czyli uczucie palenia w przełyku. Co ją powoduje i skąd się bierze?

Zgaga

To powszechnie występującą dolegliwość objawiającą się pod postacią uczucia palenia w przełyku. Jest to związane z cofaniem się żrącego kwasu solnego z żołądka do górnych części układu pokarmowego. Powstaje na skutek wzrostu ciśnienia w żołądku, po którym następuje rozluźnienie zwieracza przełyku i dostawaniu się w to miejsce kwasu. Powracająca kwaśna treść pokarmowa podrażnia ściany przełyku, powodując charakterystyczne uczucie pieczenia. Często towarzyszy on kobietom ciężarnym, kiedy to płód naciska na narządy wewnętrzne oraz żołądek. Na szczęście w większości przypadków ustępuje ona po urodzeniu dziecka. Zdarza się również jej doświadczać po obfitym posiłku, a w szczególności, gdy w krótkim odstępie czasu wykonujemy ćwiczenia. Zwłaszcza w pozycji leżącej czy też wykonując podskoki.

Zbyt obfity posiłek i przejedzenie

Oczywiście czasami aż nie sposób się pohamować podczas wyjątkowych okoliczności, żeby nie spróbować każdego smakołyku. Nie warto jednak jeść „pod korek”, ponieważ resztę czasu spędzimy z nieprzyjemnymi uczuciami lub zażywając leki na zgagę.

Przyjmowanie leków na czczo

Na ulotkach niektórych leków możemy znaleźć informacje, aby nie zażywać ich na pusty żołądek. Takie działanie ma kwas acetylosalicylowy, dlatego też lepiej stosować je po posiłku.

Wrzody żołądka oraz dwunastnicy

Dają one o sobie znać jeszcze przed pierwszym posiłkiem. Zazwyczaj objawiają się bólami brzucha, nudnościami oraz pieczeniem w przełyku. Ustępują one po jedzeniu.

Niestrawność

Spożycie produktów ciężkostrawnych, takich jak tłuste mięsa, kiełbasy, sery czy grzyby wiąże się z występowaniem zgagi oraz innych dolegliwości bólowych, na przykład uczuciem ciężkości i przepełnieniem.

Refluks żołądkowo-jelitowy

To choroba dającą o sobie znać jako osłabienie mięśnia zwieracza zlokalizowanego pomiędzy żołądkiem, a dolną częścią przełyku. Diagnoza najczęściej jest bardzo szybka i prosta, a leczenie obejmuje zmianę diety oraz stylu życia.

Zapalenie przełyku

Bezpośrednia konsekwencja nieleczonego refluksu. Może on także być wywoływany przez alergie, radioterapię, szczególnie w okolicach szyi, infekcji gardła lub przyjmowaniem niektórych leków. Często występuje ono również u osób chorujących na bulimię w wersji wyniszczającej, kiedy to kwaśna treść pokarmowa jest zwracana.

Czy zgagą należy się przejmować?

Nie, kiedy występuje ona sporadycznie, na przykład po obfitym posiłku, w czasie ciąży, zażyciu leków lub podczas intensywnych ćwiczeń. Co innego, kiedy towarzyszy nam ona częściej, parę razy w ciągu dnia i po posiłkach. Bagatelizowanie jej może i nie jest jakoś specjalnie groźne, ale może znacząco utrudniać normalne funkcjonowanie. W przypadku działania profilaktycznego najlepiej unikać stresu, palenia papierosów i picia alkoholu. Istotna jest również higiena i spokojne spożywanie posiłków.

Filip Siódmiak

Czytaj też: Więcej pietruszki! To nasz polski „superfood”