Zły szef to... jeszcze gorszy pracownik. Wyniki badań

Absurdalny pomysł pracodawców - osoby palące mają siedzieć dłużej w pracy. Mają pracować mniej wydajnie. Dlatego po drobiazgowych i przyznamy - nie do końca sensownych wyliczeniach - pracodawcy doszli do wniosku, iż pracownicy, którzy palą mają zostać w pracy dłużej. Nawet 30 - 40 minut. Palacze naturalnie są oburzeni, niepalący twierdzą, iż to przywrócenie sprawiedliwości.