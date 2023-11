Masowa zdrada na Ukrainie? "8 tys. przypadków"

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wszczęła dochodzenia w około 8 tys. przypadków podejrzeń o zdradę stanu od początku wojny na pełną skalę, podał we wtorek New Voice, powołując się na źródła w SBU.

SBU przekazała New Voice, że wszczęła ponad 7 tys. dochodzeń w sprawach karnych związanych z art. 111-1 kodeksu karnego i prawie 1 tys. na podstawie art. 111-2.

Obydwa podpunkty artykułu 111 dotyczą zdrady stanu. Do przestępstw określonych w artykule 111-1 zalicza się szpiegostwo, działania umyślnie podważające suwerenność Ukrainy oraz dobrowolne pomaganie obcemu państwu w „działalności wywrotowej przeciwko Ukrainie”. Za to przestępstwo grozi kara od 10 do 15 lat więzienia.

„Do sądów skierowano ponad 2 tysiące postępowań z paragrafu 111-1. Sądy wydały już wyroki na 330 kolaborantów. Jednym z najnowszych jest wyrok 15 lat więzienia dla Wołodymyra Saldo, który stoi na czele lokalnych władz okupacyjnych w obwodzie chersońskim.”, poinformowała SBU.

O współpracę z obcym wywiadem i zdradę stanu oskarżony został deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy z partii Sługa Narodu Ołeksandr Dubinski.

Lwowski Sąd Rejonowy skazał zaocznie byłego prorosyjskiego deputowanego do Rady Najwyższej Ukrainy Illię Kywa, na 14 lat więzienia za zdradę stanu.

Artykuł 111-2 stanowi, że obywatel Ukrainy może zostać zwolniony od odpowiedzialności karnej za współpracę z obcym państwem jeżeli z własnej woli poinformuje o niej władze Ukrainy. SBU przekazała New Voice, że na podstawie 111-2 przeprowadziła dochodzenia dotyczące ponad 300 osób,które spełniły ten warunek, prawie 200 z nich skierowała do sądów.

PAP/ as/