Co łączy Rumunię i Polskę? Ambasador wyjaśnia!

Musimy odbudować polskie przetwórstwo - powiedział we wtorek minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas otwarcia linii do produkcji koncentratu pomidorowego w Milejowie w woj. lubelskim. Wiceminister finansów Artur Soboń ocenił, że odbudowa przetwórstwa w regionie to polska racja stanu