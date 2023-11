72 proc. pracowników nie chce tego robić

26 proc. Polaków odczuwa symptomy wypalenia zawodowego - wynika z badania opublikowanego przez platformę doradztwa zawodowego Jobbli. Jednocześnie 72 proc. mężczyzn i 51 proc. kobiet uważa, że ich obowiązki zawodowe nie są zgodne z ich kompetencjami i tym, co chcieliby robić.

Jak wynika z publikacji, 55 proc. ankietowanych wskazało, że główną przyczyną wypalenia zawodowego jest praca z mało wyrozumiałym przełożonym. W dalszej kolejności badani wskazują monotonne obowiązki (47 proc.), brak możliwości rozwoju (43,5 proc.) oraz problemy osobiste (37 proc.).

Wskazano, że 24 proc. kobiet i tylko 9 proc. mężczyzn jako przyczynę wypalenia zawodowego wskazało brak lub niedobór satysfakcji z wykonywanej pracy. Jednocześnie 72 proc. badanych mężczyzn uważa, że ich zawodowe obowiązki nie są odpowiednio dostosowane do ich kompetencji i nie odpowiadają temu, czym faktycznie chcieliby się zajmować. W przypadku kobiet odsetek ten wynosi 51 proc.

Z badań wynika również, że 62 proc. osób młodych (od 22 do 26 lat) nie jest zadowolonych ze swojej pracy. Natomiast w wieku 26-29 ta proporcja ulega odwróceniu i ok. 62 proc. odczuwa satysfakcję z wykonywanych zadań.

Z wiekiem jednak poczucie dopasowania pracy do kompetencji i potrzeb ponownie spada. W grupie badanych w wieku 50-59 lat aż 85,7 proc. jest zdania, że ich obowiązki zawodowe nie odzwierciedlają ich kompetencji ani tego, co chcieliby robić - wskazała CEO Jobbli Alicja Marchewka. Ekspertka uważa, że należy to tłumaczyć spowolnieniem rozwoju zawodowego z biegiem lat, rutyną i wypaleniem zawodowym.