5 proc. VAT na żywność? Tusk: jestem za!

Moja rekomendacja jest taka, aby wrócić do 5 proc. stawki VAT na żywność – powiedział we wtorek premier Donald Tusk. Zaznaczył, że prowadzone są rozmowy z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, który do końca tygodnia ma pracować nad rozwiązaniami.

We wtorek premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej pytany był o decyzje rządu w sprawie stawki VAT na żywność. Obecnie żywność jest objęta stawką VAT w wysokości 0 proc., która obowiązuje do końca marca.

Powrót do stawki „zerowej” jest także możliwy

„Moja rekomendacja jest taka – ale to będzie liczył jeszcze dokładnie minister finansów – że moglibyśmy wrócić do 5 proc. stawki VAT na żywność i że możemy wrócić w każdej chwili do stawki zerowej, jeśli będą powody do takiego rozwiązania” – powiedział premier Donald Tusk.

Zaznaczył, że prowadzone są rozmowy z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, który do końca tygodnia ma pracować nad rozwiązaniami.

„Siedzimy z ministrem finansów i innymi ministrami nad takimi działaniami, które pozwolą nam na przedłużenie różnych działań ochronnych dla konsumentów, choć może nie w takim zakresie, jak w najbardziej krytycznym okresie” – powiedział Tusk.

Dodał, że na razie nie może określić precyzyjnie tej pomocy, czy wskazać „skali ani terminów ochrony”. „Mamy to w agendzie naszej codziennej pracy” - zaznaczył.

„Rozmawiałem wczoraj z ministrem finansów, sytuacja - jeśli idzie o ceny żywności - jest zaskakująco optymistyczna, z różnych powodów notujemy rekordowo niskie ceny niektórych produktów” – stwierdził premier. „Inflacja w marcu powinna jeszcze spadać, stabilizować się na niskim poziomie” – dodał.

Rozporządzenie przedłużające stosowanie od 1 stycznia 2024 r. obniżonych stawek VAT dla określonych towarów i usług, w tym utrzymanie „zerowej” stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe podpisał w grudniu ub.r. ówczesny minister finansów Andrzej Kosztowniak. Szacowano wówczas, że to koszt dla budżetu ok. 2,7 mld zł.

Od 1 lutego 2022 r. w Polsce obowiązuje obniżona do 0 proc. stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5 proc. stawką podatku. Stawką 0 proc. objęte są towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, tj. objęte przed 1 lutego 2022 r. stawką w wysokości 5 proc., a następnie w ramach tarczy antyinflacyjnej – od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. stawką 0 proc. Zerowa stawka VAT obejmuje zatem podstawowe produkty spożywcze: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż.

Marek Siudaj (PAP), sek

