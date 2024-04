Zerowy VAT na żywność. PiS nie odpuszcza

PiS ponownie składa w Sejmie projekt ustawy przywracający zerową stawkę VAT na żywność. Jak poinformował we wtorek przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak celem projektu jest obniżenie cen żywności i utrzymanie inflacji na niskim poziomie.

Z końcem marca wygasło rozporządzenie, na mocy którego produkty żywnościowe zostały objęte obniżoną, zerową stawką VAT. Tym samym od 1 kwietnia stawka VAT na żywność wynosi znowu 5 proc.

Zmiany VAT. Czego możemy się spodziewać

Ministerstwo Finansów nie zdecydowano się na przedłużenie obniżonej stawki ze względu na utrzymujący się trend spadkowy inflacji i spadek tempa wzrostu cen żywności. Błaszczak poinformował o projekcie ws. zerowego VAT na żywność podczas workowej konferencji prasowej. Zgodnie z założeniami ma on zagwarantować VAT na poziomie zero do końca tego roku. Głównym celem projektu jest obniżenie cen za produkty żywnościowe.

Żeby zapobiec powrotowi do biedy, który funduje „koalicja 13 grudnia”, postanowiliśmy po raz kolejny złożyć w Sejmie projekt ustawy, który przywraca zerową stawkę VAT-u na żywność – tłumaczył Błaszczak.

Dodał, że projekt ws. VAT na żywność ma utrzymać niską inflację, która spadła poniżej 2 proc.; wyniosła ona w marcu 1,9 proc., licząc rdr.

To niewątpliwie zasługa działań, które podjęło PiS, kiedy rządziło, a także zasługa prezesa NBP. Wiemy, że „koalicja 13 grudnia” dopuszcza się ataku na NBP, żeby w ten sposób wepchnąć Polskę do strefy euro, żeby pozbawić urzędu profesora Glapińskiego, który jest przeciwny wprowadzeniu Polski do strefy euro - ocenił.

Błaszczak powiedział, że PiS będzie wnosił o to, aby marszałek Szymon Hołownia zdecydował o rozpatrzeniu tego projekt na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu.

Delfina Al Shehabi, Rafał Białkowski (PAP)/bz

