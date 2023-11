Dobre wieści dla kierowców. Szykują się obniżki cen paliw

W tym tygodniu ceny paliw na stacjach odnotowały pierwszą obniżkę od połowy października. Tankujący mogą się cieszyć, bowiem wizja niższych cen jeszcze się nie kończy - zauważyli w piątek analitycy e-petrol. Prognozują, że na przełomie grudnia i listopada spadną ceny wszystkich paliw.

Jak zauważyli, w ostatnich dniach ropa „zachowywała się bardzo chwiejnie – przeskakując to poniżej, to powyżej 80-dolarowego poziomu.”

Wskazali, że w porównaniu z ubiegłą sobotą hurtowe cenniki paliw na polskim rynku odnotowały spadki dla benzyn i oleju opałowego.

Benzyna 98-oktanowa kosztuje dzisiaj 5113 zł/m sześc., czyli o 106 zł mniej niż w poprzedni weekend. Bieżąca średnia dla Pb95 to 4807 zł/m sześc. - czyli o ponad 79 zł mniej w analogicznym okresie. Olej opałowy z kolei potaniał o ponad 55 zł do poziomu 4354 zł/m sześc. Jedynie paliwo dieslowskie nieznacznie podrożało w omawianym okresie i kosztuje dzisiaj 5211 zł/m sześc., a więc o 36 zł więcej w stosunku do cenników z końcówki zeszłego tygodnia - wyjaśniono w analizie.