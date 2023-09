W resorcie klimatu jest 10 wniosków na budowę elektrowni atomowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) prowadzi postępowania o wydanie decyzji zasadniczej dla 10 lokalizacji reaktorów jądrowych, natomiast wydało do tej pory decyzje dla 2 elektrowni - wynika z informacji, przedstawionych w odpowiedzi na interpelację poselską, przez Adama Guibourgé - Czetwertyńskiego, wiceministra tego resortu.

„Według stanu na dzień 6 września 2023 r. minister klimatu i środowiska […] prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji zasadniczych wszczęte na wnioski złożone przez następujące podmioty:

• 6 spółek celowych Orlen Synthos Green Energy sp. z o.o. (BWRX-300 Dąbrowa Górnicza sp. z o.o., BWRX-300 Nowa Huta sp. z o.o., BWRX-300 Ostrołęka sp. z o.o., BWRX-300 Stalowa Wola sp. z o.o., BWRX-300 Stawy Monowskie sp. z o.o., BWRX-300 Włocławek sp. z o.o.) powołanych do budowy elektrowni jądrowych. Spółki te planują inwestycje z wykorzystaniem technologii BWRX-300 firmy GE- Hitachi, odpowiednio na terenie następujących gmin: Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Kraków, Miasto Ostrołęka, Miasto Stalowa Wola, Miasto Oświęcim, Miasto Włocławek.

• Last Energy Polska SPV 1 sp. z o.o. - dla inwestycji polegających na budowie elektrowni jądrowych z wykorzystaniem technologii reaktora PWR-20 firmy Last Energy w 3 lokalizacjach na terenie następujących gmin: Miasto Jaworzno, Miasto Częstochowa, Jaworze, w województwie śląskim.

• PGE PAK Energia Jądrowa S.A. - dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowej z wykorzystaniem technologii reaktora APR1400 firmy Korean Electric Power Company (KEPCO) na terenie gminy Miasto Konin oraz gminy Kazimierz Biskupi, w województwie wielkopolskim

Jednocześnie poinformował, że minister klimatu i środowiska wydał decyzje zasadnicze na wnioski złożone przez następujące podmioty:

• Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. - dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowej z wykorzystaniem technologii reaktora AP1000 firmy Westinghouse Electric Company na terenie gmin Choczewo oraz Gniewino i Krokowa, w województwie pomorskim.

• KGHM Polska Miedź S.A. - dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowej z wykorzystaniem technologii reaktora VOYGR firmy NuScale (technologia preferowana) na terenie gminy Lubasz oraz gminy Wieleń, w województwie wielkopolskim.

Uzyskanie decyzji zasadniczej przez inwestora uprawnia go do ubiegania się o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych decyzji niezbędnych do przygotowania, realizacji i użytkowania tej inwestycji (m.in. pozwolenia na budowę).

Decyzja zasadnicza stanowi w tym zakresie jedynie wyraz politycznej akceptacji państwa dla konkretnego projektu inwestycyjnego określając zgodność danej inwestycji z interesem publicznym, w tym celami polityki państwa oraz oceniając wpływ inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Decyzja zasadnicza nie przesądza o konkretnej lokalizacji inwestycji, gdyż kwestie te szczegółowo regulować będzie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, która wydawana jest przez wojewodę po uzyskaniu przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i spełnieniu pozostałych wymagań określonych w przepisach prawnych.

