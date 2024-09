193 tysiące podpisów poparcia dla #TakDlaCPK

Obywateli projekt ustawy ws. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego został w środę złożony w Sejmie - poinformowało w środę stowarzyszenie TakDlaCPK. Pod projektem zebrano ok. 193 tys. podpisów. Zakłada on m.in. budowę lotniska do 2030 r.

Przedstawiciel stowarzyszenia Łukasz Krokos potwierdził w rozmowie z PAP fakt złożenia projektu do Kancelarii Sejmu.

Gratulacje za przeprowadzenie inicjatywy złożył były pełnomocnik rządu ds. CPK poseł Marcin Horała.

Blisko 200 tys. podpisów pod ustawą #TakDlaCPK ✌️✌️✌️ Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w zbiórkę!

Prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk (L) i doradca prawny i podatkowy Michał Czarnik (P) na konferencji dot. złożenia do Sejmu projektu ustawy „TakDlaCPK” / autor: PAP/Paweł Supernak

Maciej Wilk: niesamowite osiągnięcie

Wcześniej na konferencji prasowej pod budynkiem Sejmu, prezes stowarzyszenia TakDlaCPK Maciej Wilk informował, że pod projektem podpisało się ok. 193 tys. osób. Ocenił, że było to „niesamowite osiągnięcie”. Podkreślił, że stowarzyszenie jest niepolityczne, niepartyjne i zrzesza ludzi „o całym spektrum poglądów skupionych wokół tego jednego kluczowego tematu, jakim jest popchnięcie Polski do przodu„.

„Chcemy, żeby projekt został dowieziony, chcemy zobowiązać rządzących do tego, żeby realizowali ten projekt nie na podstawie zapowiedzi, ale żeby zmienione zostały odpowiednie dokumenty, żeby program wieloletni został zaktualizowany, żebyśmy wiedzieli w jakich terminach program CPK będzie dokładnie realizowany i żeby były to wiążące dla rządzących terminy i harmonogramy” - powiedział wiceprezes stowarzyszenia Michał Czarnik.

Drodzy chciałbym poinformować jako Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej TakDlaCPK, że projekt ustawy TakDlaCPK trafił dziś do Marszałka Sejmu razem z 193 132 waszymi podpisami -

Nałożenie obowiązku budowy CPK

Jedno z założeń projektowanej ustawy przewiduje nałożenie obowiązku na Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu ds. CPK, innych organów administracji rządowej oraz spółki CPK do realizacji programu CPK. Projekt przewiduje również zakaz zmian w programie CPK, które zmieniają cele lub zakres programu tj.; przesuwają zakończenie prac budowlanych i uzyskanie certyfikacji lotniska CPK dalej niż do końca 2030 roku; przesuwają zakończenie prac budowlanych dla linii kolejowych - Tunel w Łodzi - Węzeł CPK - Warszawa-Łódź dalej niż do końca 2030 roku oraz zmian, które ograniczają finansowanie programu CPK ze środków publicznych.

Projekt ustawy przewiduje ponadto obowiązek przeniesienia całego ruchu cywilnego z Lotniska Chopina na CPK do 30 czerwca 2031 roku, zatrzymanie dofinansowania połączeń lotniczych przez instytucje publiczne czy wprowadzenie nowych regulacji dotyczących organów spółki CPK.

„W celu zapewnienia wszechstronnego nadzoru nad realizacją programu (CPK - PAP), ustawa przewiduje, że w skład Rady Nadzorczej Spółki CPK wejdą po jednym przedstawicielu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw obrony narodowej, ministra właściwego do spraw transportu oraz Pełnomocnika (ds. CPK - PAP)” - przekazano na stronie internetowej stowarzyszenia.

Uczestnicy konferencji dot. złożenia do Sejmu projektu ustawy „TakDlaCPK” / autor: PAP/Paweł Supernak

Marszałek Sejmu ma trzy miesiące na uruchomienie procedury

Michał Czarnik podkreślił na środowej konferencji, że po sprawdzeniu podpisów pod projektem, marszałek Sejmu będzie miał trzy miesiące na skierowanie projektu do pierwszego czytania.

Złożenia projekt #ustawaTakDlaCPK już nie można było zignorować. http://CPK.pl wypościła więc na swojej stronie internetowej takie kuriozum. Hej Panowie z zarządu CPK - macie do nas telefony. Dzwońcie jak chcecie nas o czymś poinformować. A może dobrze by było porozmawiać o harmonogramach i finansowaniu. A i uczciwie byłoby powiedzieć ile z tych prac którymi się dziś nagle chwalicie było wykonanych przed waszym przyjściem, a ile wy zdziałaliście przez ostatnie 8 miesięcy – skomentował Michał Czarnik.

Działania rządowe wokół CPK

Pod koniec czerwca premier Donald Tusk zapowiedział, że w Baranowie, między Łodzią a Warszawą, powstanie nowe lotnisko i będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie. Jak dodał, rząd rezygnuje z koncepcji budowy linii kolejowych, przecinających się w Baranowie. „Lotnisko Okęcie zostanie pilnie zmodernizowane. Kilka lat temu przerwano prace modernizacyjne, musimy teraz jak najszybciej wrócić do modernizacji i usprawnienia lotniska na Okęciu. To samo dotyczy także Modlina i jego modernizacji” – mówił premier.

Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek poinformował wtedy, że przeniesienie komercyjnego ruchu lotniczego z warszawskiego lotniska Chopina na nowe lotnisko w Baranowie jest planowane na rok 2032. Dodał, że obecny harmonogram przewiduje, że pozwolenie na budowę dla lotniska zostanie uzyskane w 2026 r., zakończenie budowy tunelu i podziemnej stacji kolejowej w Baranowie planowane jest na 2029 r., a zakończenie budowy lotniska to rok 2031.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana na ustawą z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

PAP, sek

