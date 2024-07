Drugie podejście: Wiatrak 500m od Twojego domu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje zmiany w przepisach dotyczących energetyki wiatrowej. Władze planują umożliwić budowę wiatraków w odległości zaledwie 500 metrów od zabudowań mieszkalnych.

Projekt ustawy na horyzoncie

Ministerstwo dodało do wykazu prac legislacyjnych projekt ustawy, który ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2024 roku. Główne założenia projektu obejmują:

- Zniesienie zasady 10H: Dotychczas obowiązująca zasada, wymagająca, aby odległość wiatraków od zabudowań była co najmniej dziesięciokrotnością ich wysokości, zostanie zniesiona.

- Nowa minimalna odległość 500 metrów: Wiatraki będą mogły być budowane w odległości 500 metrów od budynków mieszkalnych.

- Zmiany dotyczące parków narodowych i obszarów chronionych: Ustalona zostanie minimalna odległość wyrażona w metrach, zamiast zasady 10H.

- Udostępnienie mocy elektrowni mieszkańcom: Co najmniej 10 proc. mocy elektrowni wiatrowej będzie udostępnione mieszkańcom w formule prosumenta wirtualnego lub kooperatyw energetycznych.

Kontrowersje wokół wiatraków

Kontrowersje wokół wiatraków nie cichną. Negatywne skutki ich budowy są już odczuwalne zarówno przez mieszkańców, jak i ekologów, co wynika z licznych obserwacji.

Zagrożenie dla ptaków

Ptaki mogą ginąć w wyniku kolizji z wirującymi łopatkami turbin wiatrowych. Co więcej, wysoka śmiertelność ptaków w wyniku kolizji z turbinami może mieć negatywny wpływ na lokalne populacje ptaków. Dodatkowo, turbiny wiatrowe mogą również prowadzić do zmiany zachowań ptaków, takich jak unikanie obszarów, gdzie znajdują się turbiny. Może to prowadzić do utraty siedlisk.

Wiatraki mogą stanowić zagrożenie dla ptaków, które mogą ginąć w wyniku kolizji z wirującymi łopatkami. Jest to szczególnie problematyczne w obszarach migracyjnych i dla gatunków zagrożonych wyginięciem - podaje portal „teraz-srodowisko”

Zagrożenie dla mieszkańców

Turbiny wiatrowe wytwarzają dwa rodzaje hałasu: mechaniczny i aerodynamiczny, dlatego wirujące łopatki mogą powodować tzw. efekt migotania cienia, który jest uciążliwy dla osób mieszkających w pobliżu wiatraków. Może to prowadzić do dyskomfortu i problemów zdrowotnych i o tym alarmuje mieszkanka Żywej Wody koło Suwałk, która ” z okien swojego domu widzi 18 gigantycznych turbin”- pisze portal „suwalki.naszemiasto”.”

W naszym domu ciągle huczy. Wiatraki pracują cały czas – 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Latem nie można otworzyć okna, żeby przewietrzyć dom. Jesteśmy więźniami wiatrowymi we własnym mieszkaniu. A jak jest mróz czy mgła, to ten dźwięk jest nie do zniesienia.

Wpływ na klimat

Profesor David Keith z Harvardu zauważa, że w krótkoterminowej perspektywie (najbliższe 10 lat) energia wiatrowa może mieć większy wpływ na klimat niż węgiel czy gaz, choć w długoterminowej perspektywie jest bardziej ekologiczna. Duże farmy wiatrowe mogą podnieść średnią temperaturę powierzchni o 0,24 stopnia Celsjusza.

Ślad węglowy produkcji

Produkcja i instalacja wiatraków wymagają znacznych ilości stali, betonu i rzadkich pierwiastków ziemi, co wiąże się z emisją CO2 oraz innymi zanieczyszczeniami.

Minister mówi, że cała branża czeka

„Wyczekiwane przez całą branżę, samorząd i przemysł nowe zapisy uwalniające inwestycje wiatrowe na lądzie, zwłaszcza zniesienie generalnej zasady 10H i nowa odległość minimalna 500 metrów - czytamy w komunikacie PSEW.

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw niewystarczająco zliberalizowała zasady lokalizowania LEW, dodatkowo wprowadzone zostały zbyt długie terminy dla czynności planistycznych w efekcie czego sam etap planistyczny LEW może w niektórych przypadkach trwać nawet 42 miesiące, wskazano.

„Istnieje potrzeba podjęcia pilnej reakcji liberalizującej i usprawniającej proces inwestycyjny” - podsumowano.

pap, environment.harvard, jb