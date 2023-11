Sprawa z NBP niepokoi instytucje międzynarodowe

Instytucje międzynarodowe oraz inwestorzy zagraniczni są zaniepokojeni zapowiedzią postawienia przed Trybunałem Stanu (TS) prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego – powiedziała Marta Kightley, wiceprezes NBP i pierwsza zastępczyni prezesa w rozmowie z agencją Reuters. Według niej, sytuacja ta może wpłynąć negatywnie na kurs złotego i rentowności polskich obligacji.

„Instytucje międzynarodowe, inwestorzy zagraniczni martwią się o pryncypia. Ponieważ jest to zamach na niezależność banku centralnego, to zdają sobie sprawę, z potencjalnych konsekwencji dla gospodarki. Są to osoby często z grona banków centralnych, a oni bardzo dobrze rozumieją te kwestie” - powiedziała Kightley.