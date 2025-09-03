Forum Ekonomiczne 2025: Pesa dostanie wsparcie z KPO

Umowę na wsparcie ze środków KPO produkcji pierwszej w Polsce lokomotywy wodorowej, której prototyp opracowała bydgoska PESA, podpisali w środę w Karpaczu przedstawiciele NFOŚiGW oraz producenta pociągów.

Prototyp wyprodukowany przez Polską firmę jest testowany na Dolnym Śląsku. W środę lokomotywa wodorowa z wagonami retro wypełnionymi pasażerami pokonała trasę z Jeleniej Góry do Karpacza.

W środę lokomotywa wodorowa z wagonami retro pokonała trasę z Jeleniej Góry do Karpacza / autor: PAP/Maciej Kulczyński

Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej na Dworcu PKP w Karpaczu poinformowała, że NFOŚiGW podpisał z bydgoską PES-ą umowę na dofinasowanie z KPO produkcji pociągów wodorowych. Kwota wsparcia to ponad 53 mln zł.

Umowę na dofinasowanie produkcji lokomotyw bydgoskiej PES-y podpisano podczas odbywającego się w Karpaczu Forum Ekonomicznego.

PAP, sek

