Lokomotywa firmy PESA o napędzie wodorowym zaprezentowana podczas zorganizowanego w ramach XXXIV Forum Ekonomicznego briefingu prasowego na dworcu kolejowym w Karpaczu / autor: PAP/Maciej Kulczyński
Forum Ekonomiczne 2025: Pesa dostanie wsparcie z KPO

  • Opublikowano: 3 września 2025, 13:22

Umowę na wsparcie ze środków KPO produkcji pierwszej w Polsce lokomotywy wodorowej, której prototyp opracowała bydgoska PESA, podpisali w środę w Karpaczu przedstawiciele NFOŚiGW oraz producenta pociągów.

Prototyp wyprodukowany przez Polską firmę jest testowany na Dolnym Śląsku. W środę lokomotywa wodorowa z wagonami retro wypełnionymi pasażerami pokonała trasę z Jeleniej Góry do Karpacza.

W środę lokomotywa wodorowa z wagonami retro pokonała trasę z Jeleniej Góry do Karpacza / autor: PAP/Maciej Kulczyński
Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej na Dworcu PKP w Karpaczu poinformowała, że NFOŚiGW podpisał z bydgoską PES-ą umowę na dofinasowanie z KPO produkcji pociągów wodorowych. Kwota wsparcia to ponad 53 mln zł.

Umowę na dofinasowanie produkcji lokomotyw bydgoskiej PES-y podpisano podczas odbywającego się w Karpaczu Forum Ekonomicznego.

