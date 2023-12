Ta gra właśnie spaliła internet!

GTA - tę markę znają nie tylko gracze. Kryminalna saga Rockstara od 1997 roku przełamuje schematy, budzi oburzenie i kontrowersje, ale jest też benchmarkiem tego jak powinny wyglądać gry. Teraz, nocą, kolejna odsłona zawładnęła internetem.

GTA lub Grand Theft Auto to seria gier w których gracze wcielają się w… przestępców. I choć seria doczekała się swoistej czarnej legendy, właśnie ze względu na kontrowersyjne treści, to stanowi ona też wzór tego jak rozwijać powinny się gry wideo. Niestety - graczom przyszło długo czekać na kolejną odsłonę, bowiem GTA V wyszło w 2013 roku! I choć produkcja była wznawiana aż dwukrotnie, na dwie kolejne generacje konsol, to miłośnicy pościgów z policją byli złaknieni kolejnej części.

CZYTAJ O GTA VI NA ENDGAME.PL: GTA VI: Czego się spodziewamy?

Ostatnie miesiące pełne były plotek na temat GTA VI, sporo też przeciekło ze studia do internetu. W końcu producent - szkockie studio Rockstar Games zapowiedziało oficjalny trailer gry. Miał on ukazać się dziś o godzinie 15-ej, jednak… wyciekł do sieci! W efekcie studio przyspieszyło premierę puszczając zapowiedź w nocy.

Efekt?

Na obecną chwilę, w 8 godzin po premierze, zapowiedź obejrzało ponad 47 milionów osób! To więcej niż liczy populacja Polski! A licznik wciąż rośnie!

CZYTAJ NA ENDGAME.pl: Powrót do Los Santos: Czy GTA V jest nadal grywalne?

GTA VI stało się głównym tematem dzisiejszych wydań mediów branzowych, jak również zdominowało serwis X. To pokazuje, że gaming nadal pozostaje potęgą.

Niestety na samą grę przyjdzie nam poczekać aż do 2025 roku.