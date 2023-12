Zwietrzała wam kawa? Jest sposób, aby ją uratować

Najczęściej, kiedy robimy kuchenne porządki, czasami natrafiamy na różnego rodzaju stare produkty spożywcze, które na pierwszy rzut oka nadają się tylko do wyrzucenia. Wśród nich może znaleźć się również i mielona kawa. Upływ czasu z pewnością nie zachęca do jej zaparzenia. Ale co zrobić? Wyrzucić? Nic bardziej mylnego, wystarczy dodać jeden składnik.

Jak odratować?

Sposób jest niezwykle prosty i wymaga dodania tylko jednej rzeczy. Mianowicie chodzi o parę kostek gorzkiej czekolady. Wystarczy je tylko włożyć do zmielonych ziaren i pozostawić na około 48 godzin. Po tym czasie przyrządzana z nich kawa odzyska swój dawny charakterystyczny smak i aromat. Ale jest jeden warunek. Chodzi o czas. Im dłużej nasza kawa będzie stać i im więcej czasu upłynie, tym gorszy, a czasem nawet znikomy efekt. Wszystko zależy od czasu naszej reakcji. Bowiem zbyt długie zwlekanie może znacznie utrudnić oraz wydłużyć cały proces nadawania naszej kawie drugiego życia. Dobrym pomysłem, aby zaradzić wietrzeniu kawy jest kupowanie jej w rozsądnych i możliwych do wykorzystania ilościach. Dzięki temu unikniemy jej nadmiaru na domowych półkach i będziemy cieszyć się jej smakiem. Warto także kupować mniejsze opakowania, aby mieć pewność, że całość zostanie zaparzona.

Dlaczego kawa wietrzeje?

Jest to proces jak najbardziej naturalny, dlatego nie należy się go obawiać. Wyróżniamy parę czynników sprzyjających zachodzeniu tego zjawiska. Wśród nich wymienia się między innymi wysoką temperaturę i dużą wilgotność powietrza, ekspozycję na promienie słoneczne oraz kontakt z powietrzem. Narażona w ten sposób kawa szybko traci swoje walory smakowe. Unikajmy także przechowywania jej w pobliżu przypraw, szczególnie tych o bardzo mocnym i intensywnym zapachu. Wydobywające się z nich aromaty szybko przechodzą bowiem na kawę.

Jak przechowywać?

Najlepiej w szczelnym, próżniowym i nieprzezroczystym opakowaniu. Chodzi o brak dostępu powietrza oraz światła. Dobrze więc schować ją do ciemnej szafki, z dala od źródła ciepła, takiego jak piekarnik, kuchenka czy parapet lub kaloryfer. Niewskazane są również promienie słoneczne. Kupioną kawę lepiej zostawić w oryginalnym opakowaniu (o ile nie mamy specjalnych pojemników na kawę), a już otwartą najlepiej spinać specjalnym klipsem. Nie wkładajmy jej także do lodówki oraz nie mielmy ziaren na zapas. Najkorzystniej zrobić to bezpośrednio przed parzeniem.

Filip Siódmiak