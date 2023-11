Zdrowsze zamienniki w kuchni – czyli co robić, aby ułatwić sobie dbanie o szczupłą sylwetkę?

Na co dzień gotujemy i przygotowujemy sobie różnego rodzaju posiłki. Wiadomo, czasem jedne z nich będą zdrowsze i bardziej wartościowe, a kiedy indziej wręcz na odwrotnie. Kluczem do sukcesu okazuje się zatem zdrowy rozsądek i balans pomiędzy jedzeniem wartościowym oraz tym nieco mniej. Ale co, gdyby tak zmienić swoje codzienne nawyki oraz pewne produkty, dzięki którym utrzymanie prawidłowej masy ciała będzie o wiele łatwiejsze?

Proste zmiany = mniej kalorii

Nie od razu Rzym zbudowano. I tak też jest ze zmianami w naszej diecie – nie wszystko od razu. Stosujmy więc zasadę małych kroków, które finalnie zaprocentują na dużą skalę. Co zatem wymienić, aby nieco zaoszczędzić na kaloriach, a przy okazji nieco zadbać o nasze zdrowie?

Piecz i gotuj zamiast smażyć

Techniki kulinarne oraz obróbka termiczna nieodłącznie wiążą się z przygotowywaniem potraw. Ale wywierają one również niebagatelny wpływ na końcową ilość kalorii. Zamieniając smażenie, nie wspominając już o smażeniu na głębokim tłuszczu, na gotowanie lub pieczenie, zaoszczędzimy sobie nawet do 200 kcal w jednym tylko daniu. Dodajmy do tego, że często smażymy zbyt długo, na nieodpowiednich olejach, co skutkuje powstaniem szkodliwych izomerów trans. Przygotujmy na przykład frytki nie z frytkownicy, ale z piekarnika. Obierzmy i pokrójmy ziemniaki, marchewkę oraz seler czy pietruszkę, dodajmy swoje ulubione przyprawy, skropmy oliwą z oliwek i wsadźmy do piekarnika.

Jogurt naturalny lub grecki zamiast śmietany

Śmietana składa się prawie w całości z nasyconych kwasów tłuszczowych, a tych powinniśmy ograniczać do co najwyżej 7 g dziennie. Jak niestety pokazuje rzeczywistość, jemy ich zdecydowanie za dużo we wszelkiego rodzaju produktach pochodzenia zwierzęcego. Już taka prosta zmiana pozwoli nam spożyć mniej kalorii, a tym samym dostarczyć mniejsze ilości nasyconych kwasów tłuszczowych. Oczywiście wiadomo, że do ciast nie użyjemy jogurtu naturalnego, dlatego od czasu do czasu korzystajmy z tych produktów, natomiast na co dzień starajmy się je ograniczać jak tylko to możliwe.

Więcej warzyw

Warzywa to nie tylko bogactwo witamin oraz mikroelementów czy błonnika pokarmowego. W 100 g dostarczają także bardzo mało kalorii i są bardzo sycące. Możemy ich zjeść także sporo, gdyż nie musimy się zbytnio przejmować kaloriami. Doskonale spisują się na dietach odchudzących, ale nie tylko. Bowiem każdy powinien zwiększyć ich spożycie, gdyż i tak jako społeczeństwo jemy ich zdecydowanie za mało, a to właśnie one między innymi chronią nas przed wieloma współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi.

Mąka owsiana zamiast pszennej

Wyroby z tradycyjnej mąki pszennej smakują najlepiej, choć to temat do dyskusji. Natomiast nie jest ona zbyt wartościowa (ze względu na wysokim stopnień przetworzenia oraz oczyszczenia). Nie dostarcza więcej ona dużej ilości mikroelementów ani błonnika. Co innego na przykład mąka owsiana. Oprócz tego, że bogatsza jest w składniki odżywcze, to wypieki z jej użyciem nabiorą wyjątkowego smaku oraz aromatu.

Woda zamiast napojów słodzonych

Tutaj nie powinno być wielkiego zaskoczenia. Woda jest podstawowym płynem, który należy pić każdego dnia. Jej niedobór jest widoczny w wielu aspektach naszego życia, począwszy od bólów głowy i gorszego samopoczucia, na problemach z cerą czy skórą kończąc. Często nie zdajemy sobie też sprawy z zawartości cukru w popularnych napojach gazowanych. Już prosta zamiana słodzonych napojów na wodę pozwoli zaoszczędzić nam sporą ilość kalorii.

Filip Siódmiak