Zakalec zamiast ciasta? Co z tym zrobić?

Piekąc różnego rodzaju słodkości i nie tylko, zdarzyć się może, że przez pewien błąd, zamiast pysznego ciasta, wyjdzie nam zakalec. Zazwyczaj nie wygląda on ani zbyt apetycznie, ani zachęcająco. Co zrobić w takim wypadku? Czy można zjeść czy też lepiej wyrzucić?

Gorzkie rozczarowanie

Wyjmując z piekarnika dopiero co upieczone ciasto, czasami możemy się lekko zdziwić, bo zamiast pysznego, pulchnego i miękkiego ciasta wychodzi nam twarda, niedopieczona i zbita masa. Oczywiście taki widok nie zachęca do konsumpcji, ale czy od razu trzeba się takiego zakalca pozbyć? Niekoniecznie. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji smakowych i organoleptycznych. Jeżeli komuś smakuje, to śmiało można go zjeść, gdyż sam w sobie nie jest w żaden sposób szkodliwy. Musimy jednak koniecznie pamiętać o zjedzeniu jego odpowiedniej ilości. W przypadku zakalca, powinniśmy go spożyć zdecydowanie mniej niż dobrze upieczonego ciasta. Jest on bowiem ciężkostrawny i zjedzony w dużej ilości może powodować:

• Bóle brzucha

• Niestrawność

• Wzdęcia

• Uczucie pełności

Oznacza to, jednakże, że po zakalca nie powinny sięgać osoby ze współistniejącymi chorobami układu trawiennego, dzieci oraz osoby starsze.

Dlaczego powstaje zakalec?

Powstanie takiej wady ciasta najczęściej wynika ze zbyt długiego mieszania i łączenia się ze sobą wszystkich składników ciasta, zbyt krótkiego czasu wypiekania, otwieraniem drzwiczek piekarnika w czasie pieczenia oraz stosowaniem innych zamienników. Dla przykładu zamiast masła używamy margaryny lub nie trzymamy się dokładnych proporcji mąki i innych składników w przepisie.

Jak go uniknąć w przyszłości?

Chcąc zapobiec powstaniu zakalca powinniśmy przestrzegać paru istotnych reguł. Po pierwsze, powinniśmy pamiętać, aby składniki były w temperaturze pokojowej. Da nam to pewność, że każdy składnik z osobna upiecze się w tym samym czasie. Nie bez wpływu pozostaje także odpowiednia kolejność dodawania poszczególnych składowych ciasta. Zawsze powinniśmy kierować się przepisem i przestrzegać ilości oraz proporcji.

Objawem wystąpienia błędu, jest zbyt duży ciężar gotowej masy, skutkujący trudnością z wyrośnięciem. Istotne jest również wcześniejsze nagrzanie piekarnika do prawidłowej temperatury i włożenie ciasta do rozgrzanego piekarnika. Piekąc na przykład babkę drożdżową z owocami, przed położeniem owoców na górę ciasta, powinniśmy je uprzednio odsączyć z zalewy. W innym wypadku wypiek nasiąknie wodą i nie wyrośnie.

Na podstawie Wprost/żywienie (opracowanie własne)

Filip Siódmiak