Czy kawa jest dobra dla osób starszych?

Mówi się, że kawa jest bardzo zdrowym i jednocześnie zalecanym produktem spożywczym. Ale czy nasz wiek ma jakiś wpływ na rekomendacje związane z jej piciem czy może przynieść korzyści zdrowotne osobom starszym?

Czy może zaszkodzić?

W obiegowej opinii krąży przekonanie, że kawy nie poleca się osobom starszym. To mit – podkreślają eksperci edukacyjnego programu „Kawa i Zdrowie”. Jak czytamy we wpisie, powołują się oni na wykład dr n. Med. Anny Barczak na temat wpływu kawy na zdrowie wygłoszony w 2020 roku w trakcie „Forum Medycyny Rodzinnej – virtual meeting”. Był tam poruszany temat mówiący o tym, że regularne picie kawy kofeinowej zwiększa zasoby poznawcze u osób starszych – poprawia zdolność odtwarzania informacji i pamięć wzrokowo-przestrzenną, korzystnie działa na czujność, koncentrację i nastrój, stymuluje aktywność motoryczną.

Jak wpływa na umysł?

Odpowiadają za to 3 główne składniki aktywne kawy – kofeina, teobromina i teofilina. Zwiększają one wydzielanie neuroprzekaźników, takich jak dopamina oraz noradrenalina, które to bezpośrednio wpływają na stężenie glukozy i mobilizują nasz organizm do działania. Ale kawa wykazuje także na opóźnienie występowania zmęczenia, a to wszystko ze względu na zbliżoną budowę do innego związku – adenozyny. Zbieżność ta blokuje jej receptory, jednocześnie przedłużając działanie adrenaliny. Kawa okazuje się także wręcz nieoceniona dla osób w podeszłym wieku. W wielu badaniach potwierdzono jej działanie zapobiegające neurodegeneracyjnym chorobom, takim jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera.

W trosce o serce i kości

Przychodząc do gabinetów kardiologicznych, starsi pacjenci niejednokrotnie pytają czy mogą bez problemu pić kawę. Ich podstawowym zmartwieniem jest obawa o wzrost ciśnienia krwi. Jak podkreśla cytowany w materiałach programu „Kawa i Zdrowie” prof. Artur Mamcarz, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii - jest to nieprawda. Mówi on wręcz o działaniu hipotensyjnym (obniżającym ciśnienie). Liczne badania pokazują, że picie 3-5 filiżanek kawy dziennie wpływa na obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego. A co z popularnym stwierdzeniem, jakoby kawa wypłukiwała wapń z kości? To także mit, choć nie całkowicie. Prawdą jest, że kawa w jakimś stopniu wypłukuje magnez z kości, ale często zapominamy, że sama jest dobrym źródłem tego pierwiastka. Tak więc ostatecznie i tak wychodzimy „na plus”.

Kiedy lepiej uważać?

Przede wszystkim przy zażywaniu niektórych leków, a tych seniorzy stosują przecież niemałe ilości. Ważne jest jednak, aby nigdy nie popijać ich kawą, tylko zawsze wodą. Kawa może bowiem wchodzić w interakcje z lekami i zaburzać ich wchłanianie. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z lekarzem.

Źródło: https://kawaizdrowie.pl/pl/kawa-w-diecie-seniora-dlaczego-warto-pic-kawe-po-szescdziesiatce

Filip Siódmiak