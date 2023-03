Tego nie wrzucaj do zlewu w kuchni

Zatkanie zlewu przy kuchennym blacie przydarzyło lub przydarzy się prawie każdemu

Często machamy na tą ręką, nie zdjąć sobie sprawy, co z takimi resztkami później się dzieje. Najlepiej uważnie przyglądać się naszemu sitku w zlewie i wyciągać z niego wszystko, lecz są pewne rzeczy, które nigdy nie powinny spłynąć kanalizacją kuchenną.

Tłuszcz

Da się to zauważyć już podczas ręcznego mycia naczyń. Tłuszcz bardzo ciężko zmyć, a na dodatek po czasie przybiera on konsystencję stałą, przez co w głównej mierze tworzą się zatory. Lipidy są związkami hydroforowymi, to znaczy, że nie rozpuszczają się w wodzie i się z nią nie mieszają. Nie jest ważne, czy jest to tłuszcz zimny czy ciepły - żaden nigdy nie powinien znaleźć się w spływie zlewowym. Tłuszcz stały najlepiej wyrzucić do kosza na odpady BIO, a ciekły przelać do słoika i wyrzucić.

Fusy od kawy

Czy to pozbywając się ich z kubka po kawie parzonej lub też po myciu ekspresu do kawy, lepiej wyrzucić je po prostu do kosza. W rurach gromadzą się one w większe skupiska i utrudniają przepływ wody.

Makaron i ryż

Patrząc na te pokarmy wydawać by się mogło, że przelecą one przez odpływ bez żadnego problemu. Nic bardziej mylnego. Nawet już po ugotowaniu, po ponownym kontakcie z wodą zwiększają one swoją objętość i zatykają rury.

Skorupki jajka

Ze względu na swoją twardą zewnętrzna powłokę są one trudne do zmielenia w młynku na odpadki i mogą wędrować nawet dalej w kanalizacji ogólnej, czego nikt z nas z pewnością nie chciałby doświadczyć.

Mąka

W zetknięciu z wodą tworzy się z niej gęsta, lepiąca i kleista masa, która bez najmniejszych problemów przyczepia się do ścianek rur, skutecznie je zatykając. Dlatego widząc mąkę w zlewie nie powinniśmy jej spłukiwać, tylko postarać się ją wybrać, na przykład papierem lub łyżką i wyrzucić do kosza.

Warzywa włókniste

Podobnie ja z jajkami, z tą tylko różnicą, że często zaplątują się one wokół młynków do mielenia, co skutecznie ogranicza wyłapywanie i niszczenie pozostałych pozostałości.

Gorący wosk

Niby oczywiste, a jednak czasem można o tym zapomnieć. Wosk po roztopieniu, wlany do zlewu bardzo szybko znów przybierze swoją stałą postać i nawet całkowicie zablokuje przypływ wody. Najprawdopodobniej konieczna będzie także całkowita wymiana plastikowych kolanek umieszczonych tuż pod zlewem.

Filip Siódmiak