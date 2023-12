PekaoBiznes24 - Najlepsza Bankowość Online dla MŚP

PekaoBiznes24, czyli bankowość online dla biznesu w Banku Pekao S.A. została uznana za najlepszą bankowość online dla firm z sektora MŚP w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmując pierwsze miejsce w kategorii „Best Online Banking for SMEs 2023”, w konkursie organizowanym przez stowarzyszenie SME Banking Club, tym bardziej, że wyprzedziła aż 34 banki z regionu, biorące udział w zestawieniu, obsługujące firmy z sektora MŚP.

SME Banking Club to stowarzyszenie przedstawicieli biznesu, którego działalność ma na celu dostarczanie istotnych informacji dotyczących oferty, jaką banki i instytucje z sektora finansowego mogą zaproponować firmom z segmentu mikro, małych i średnich firm. Cieszymy się, że eksperci zauważają naszą pracę włożoną na przestrzeni ostatnich lat w poszerzenie funkcjonalności PekaoBiznes24 – mówi Andrzej Fűrstenberg, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej i Digitalizacji Procesów, odnosząc się do otrzymanego przez bank wyróżnienia. To rzeczywiście duże osiągnięcie, zwłaszcza że bankowość elektroniczna lub inaczej telebanking towarzyszy nam dziś na każdym kroku, a o jej użyteczności nie trzeba nikogo przekonywać. Pokazał to zwłaszcza okres pandemii COVID-19, kiedy aktywność zdalna, zwłaszcza w zakresie bankowości, umożliwiła milionom klientów swobodny dostęp do środków pieniężnych, transakcji i rozliczeń, dzięki czemu gospodarka mogła płynnie funkcjonować. Jednocześnie przyniosło to pewne pozytywne skutki w zakresie samej bankowości, o których mówi Andrzej Fűrstenberg: Realizacja strategii digitalizacji procesów oraz rozwoju samoobsługi, która przyspieszyła w okresie pandemii, otworzyła przed naszymi klientami wiele nowych możliwości. Chodzi tutaj przede wszystkim o dodatkowe usługi, przy których kiedyś wymagane było odwiedzenie oddziału, a dziś można wykonać je o dowolnej porze, z każdego miejsca na świecie, podpisując dyspozycję jednym z wielu dostępnych podpisów elektronicznych.

Bank Pekao zdobył również drugie miejsce w kategorii kredytowanie online dla małych i średnich przedsiębiorstw. „To wyróżnienie pokazuje, że Bank Pekao idzie w dobrym kierunku jeżeli chodzi o rozwój naszej oferty. Wyróżnia nas to, że klienci mogą zawnioskować o finasowanie długo i krótkoterminowe w pięciu prostych krokach. Sam proces jest intuicyjny, funkcjonalny i dostępny ze wszystkich urządzeń mobilnych” – mówi Agnieszka Durlej, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Banku Pekao S.A. Agnieszka Durlej dodaje także, że Bank Pekao wkrótce uruchomi limit dla transakcji skarbowych zabezpieczających ryzyko walutowe oraz wielocelowy limit na gwarancje i akredytywy.

O zawrotnym tempie rozwoju bankowości elektronicznej może świadczyć fakt, że pierwsze bankomaty, będące wstępną formą bankowości elektronicznej, zostały uruchomione stosunkowo niedawno, w 1964 roku, w Stanach Zjednoczonych. W Polsce nastąpiło to w 1990 roku, przy czym pierwsze bankomaty zostały zainstalowane przez Bank Pekao S.A. Sam Bank Pekao S.A. został założony w 1929 roku. Jest on jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce, posiadającym 310 mld zł aktywów oraz drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługując ponad 6,6 mln klientów. Od 1998 roku Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a ponadto uczestniczy w kilku indeksach lokalnych, m.in. WIG 20 i WIG oraz międzynarodowych, np. MSCI EM, Stoxx Europe 600 czy FTSE Developed. Co istotne, Bank Pekao w okresie ostatniego dziesięciolecia należy do grona najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce, której wypłata wyniosła łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

W ramach wspomnianej już strategii digitalizacji procesów oraz rozwoju samoobsługi bank uruchomił w PekaoBiznes24 wiele nowych rozwiązań, które umożliwiają klientom zarządzanie zarówno produktami, jak też relacjami z bankiem na odległość. Dzięki temu przedsiębiorca może całkowicie zdalnie otworzyć dodatkowy rachunek, określając wybrane parametry, takie jak typ, waluta rachunku, cel założenia konta, po czym korzystać z niego już w minutę od podpisania wniosku. Wprowadzona również została możliwość zarządzania kartami kredytowymi i debetowymi, np. w zakresie wydania nowej karty w miejsce zastrzeżonej, wraz z dostarczeniem kodu PIN w formie wiadomości SMS, czy modyfikacji parametrów karty, z uwzględnieniem zmiany limitów, co niewątpliwie uatrakcyjniło ofertę kartowej obsługi zdalnej. Jednocześnie za sprawą tzw. Dyspozycji ogólnej klienci biznesowi mają możliwość przekazywania do banku dokumentów o bardzo szerokim zakresie, w tym także dotyczących obsługi bieżącej, np. związanych z rachunkiem i innymi produktami bankowości transakcyjnej, finansowaniem działalności i handlu, bankowością elektroniczną czy produktami skarbowymi. Dyspozycja ogólna pozwala także na zdalne podpisywanie umów i aneksów, w tym umów z zastrzeżoną, pod rygorem nieważności, formą pisemną. Co ważne, bank akceptuje podpisywanie dokumentacji przy użyciu wielu rodzajów podpisów elektronicznych, które są traktowane równorzędnie z podpisami odręcznymi. .

Obecnie bankowość internetowa PekaoBiznes24 zapewnia klientom swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy, przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i środków finansowych. Platforma, bez względu na czas i miejsce, umożliwia zarządzanie rachunkami i kartami, wykonywanie transakcji online zarówno w walucie krajowej, jak i zagranicznej oraz składanie dyspozycji finansowych. W przyszłości planowane jest wprowadzenie kolejnych nowości i usprawnień.