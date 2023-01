Polska spółka dystrybutorem części do nowoczesnych pojazdów opancerzonych z USA

Polski Holding Obronny sp. z o.o. dzięki umowie podpisanej z Navistar Defense LLC. będzie dystrybutorem części do pojazdów amerykańskiej marki na terenie kilkunastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Transakcja, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych, to odzwierciedlenie bliskiej współpracy militarnej Polski ze Stanami Zjednoczonymi oraz wzmocnienie obronności państwa. Wsparcie przy remontach pojazdów opancerzonych będzie mogła otrzymać również Ukraina.

Polsko-amerykańskie spotkanie to wyraźny sygnał, że Polska kontynuuje modernizację armii i zwiększa jej potencjał. Rzeczpospolita stanowi kluczowe ogniwo wschodniej flanki NATO i będzie dystrybuować najwyższej klasy sprzęt bojowy do wielu krajów w Europie. Polski Holding Obronny będzie długofalowo współpracował z amerykańską firmą Navistar Defense w zakresie sprzedaży części zamiennych do pojazdów typu MRAP (z ang. Mine Resistant Ambush Protected).

Z perspektywy bezpieczeństwa naszego kraju, jak również całego regionu, zacieśnianie współpracy z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym jest kluczowe. Podpisana 10 stycznia umowa wyraźnie pokazuje, że to właśnie Polska postrzegana jest przez Zachód jako partner strategiczny. Oczywiście cieszy nas to, ale nakłada także zobowiązania wobec europejskich partnerów. Zobowiązań tych dotrzymamy – mówi Artur Gocel, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego.

Cieszy również fakt, iż to właśnie Polski Holding Obronny staje się swoistym centrum, w którym skupiają się zagadnienia ważne dla bezpieczeństwa Państwa – dodaje.

Na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa w Europie zwraca również uwagę strona amerykańska.

W obliczu niestabilnej sytuacji w Europie Wschodniej zapewniamy, że sojusznicy USA będą mieli dostęp do nowoczesnych pojazdów i rozwiązań, jakie Navistar Defence zapewnia w celu ochrony i wspierania misji wojskowych, organów ścigania i akcji humanitarnych – powiedział Ted Wright, dyrektor generalny Navistar Defence.

Cieszy nas rozpoczęcie współpracy z Polskim Holdingiem Obronnym – dodaje.

MRAP to rodzaj wojskowych pojazdów opancerzonych, które produkowane są tak, aby zabezpieczyć załogę przed ewentualnymi wybuchami min czy improwizowanych ładunków wybuchowych (IED). Cechą charakterystyczną tych jednostek jest podwozie skonstruowane w kształcie litery „V”, które pozwala na zniwelowanie i rozproszenie znacznej części siły uderzeniowej wybuchu. Oprócz opancerzenia, załoga pojazdu może liczyć na wsparcie bezpośrednie dzięki zamontowanym w obrotowej wieżyczce uzbrojeniu (karabiny maszynowe, granatniki). Pojazdy tego typu były wykorzystywane przez polskich żołnierzy na misjach poza granicami kraju w warunkach bojowych i uzyskały bardzo dobre opinie.

W ramach umowy o dystrybucji Polski Holding Obronny będzie przedstawicielem amerykańskiej marki na terenie kilkunastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym m.in. Słowacji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Węgier, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Chorwacji, Macedonii, Czarnogóry, Kosowa, Słowenii, Bułgarii oraz Ukrainy.

Zaangażowanie Polskiego Holdingu Obronnego w dystrybucję części zamiennych amerykańskich pojazdów zwiększa ich dostępność w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz – co naturalne – ich dostępność dla Ukrainy.

Podpisanie umowy między Polskim Holdingiem Obronnym a Navistar Defence możliwe było dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Navistar Defense, zajmuje się produkcją innowacyjnych pojazdów bojowych, z których korzysta amerykańska armia i jej sojusznicy. Pojazdy te są nieustannie modernizowane, tak aby poradzić sobie nie tylko w trudnym terenie ale jednocześnie jak najlepiej chronić załogę przed oddziaływaniem przeciwnika. Pojazdy Navistar Defense sprawdziły się m.in. na misjach w Iraku i Afganistanie oraz w trakcie obecnego konfliktu na wschodzie Ukrainy.

Polski Holding Obronny działa w segmencie obronności i ochrony. Spółka jest jednym z największych udziałowców narodowego koncernu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. W ostatnim kwartale ubiegłego roku Holding przeprowadził szereg akwizycji, które pozwoliły na umocnienie się w sektorze ochrony podmiotów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa kraju.

PR/RO